Encontro Fora da Caixa Oeiras

A Escola Náutica Infante D. Henrique, em Oeiras, é o palco escolhido para debater os desafios da economia e a importância do emprego, que se realiza no próximo dia 26 de julho, às 15h00 e que será transmitido em direto no site e redes sociais do Negócios.



Moderação/Host – Diana Ramos | Negócios



15h00 Abertura

Paulo Moita de Macedo



15h30 Desafios Económicos do País

Diana Ramos conversa com Luís Montenegro



16h10 Painel: Fim do "emprego para a vida". Perspetivas dos mais jovens em relação ao emprego

Moderador: Diana Ramos

Alexandra Leitão

Margarida Balseiro Lopes

Francisco Assis



17h00 Painel Empresas

Moderador: Diana Ramos

António Pires de Lima | Brisa

Gonçalo Moura Martins | Mota - Engil

Jorge Rebelo de Almeida | Grupo Vila Galé

Francisco Cary | Caixa Geral de Depósitos



17h50 Pedro Abrunhosa à conversa com Luís Marques Mendes

"No princípio era… Portucale"