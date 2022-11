Encontros Fora da Caixa - O Efeito Da Nova Economia Pós-Guerra para as Empresas

O posicionamento de Portugal como plataforma atlântica, os desafios da exportação, o redesenhar do comércio global e o seu impacto na economia portuguesa, são os temas que vão marcar o Encontro Fora da Caixa Figueira da Foz.





Estes serão alguns dos temas que vão ser debatidos no próximo Encontro Fora da Caixa, organizado pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) em conjunto com o Jornal de Negócios e que terá lugar esta terça-feira, dia 22, no hotel Eurostars Oasis Plaza, na Figueira da Foz. A abertura vai ser feita por António Morais, presidente do Conselho de Administração da CGD a partir das 15 horas. Segue-se um enquadramento macroeconómico por parte de Paulo Moita de macedo, presidente da Comissão Executiva da CGD.



O primeiro painel da tarde contará com a participação do Almirante Henrique Gouveia e Melo, Chefe do Estado-Maior da Armada, e José João Guilherme, Administrador Executivo da Caixa Geral de Depósitos, com o tema "O Posicionamento de Portugal como Plataforma Atlântica".



A partir das 16h25, abre-se um painel de debate para empresas constituído por António Mendes Ferreira, presidente do Conselho de Administração da United Resins, Duarte País, administrador da MICROplásticos, Miguel Silva, CFO da Celbi, Pedro Teixeira, CEO da Fapricela e Francisco Cary, administrador da Caixa Geral de Depósitos que vai debater os desafios da exportação, o redesenhar do comércio global e o seu impacto na economia portuguesa.



Este Encontro Fora da Caixa encerra com uma rubrica protagonizada pelo músico Pedro Abrunhosa, que terá como convidado o escritor, ilustrador, cineasta e músico, Afonso Cruz.



Este Encontro Fora da Caixa, esta terça-feira às 15h00, será transmitido em direto no site e redes sociais da CGD.





Moderadora/Host – Diana Ramos | Negócios

15h00 Abertura

António Morais | Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos

15h15 Tendências Macroeconómicas e Novos Desafios

Paulo Moita de Macedo | Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos

15h45 O Posicionamento de Portugal como Plataforma Atlântica

Moderadora: Diana Ramos

Almirante Henrique Gouveia e Melo | Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA)

José João Guilherme | Administrador Executivo da Caixa Geral de Depósitos

16h25 Os Desafios da Exportação, o Redesenhar do Comércio Global e o Impacto na Economia Portuguesa

Moderadora: Diana Ramos

António Mendes Ferreira | PCA da United Resins

Duarte Pais | Administrador da MICROplásticos

Miguel Silva | CFO da Celbi

Pedro Teixeira | CEO da Fapricela

Francisco Cary | Administrador Executivo da Caixa Geral de Depósitos

17h05 Pedro Abrunhosa à Conversa com Afonso Cruz.