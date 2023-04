Energy Conference: Os desafios e oportunidades das novas energias

A conferência da energia terá a participação da secretária de Estado da Energia e Clima, Ana Fontoura Gouveia, que na sessão das 9h30 explicará em que se concretiza a aposta de Portugal na energia verde. Para enquadrar a Europa como referência energética mundial estará, numa apresentação vídeo, às 9h50, a Comissária Europeia da Energia, Kadri Simson.



Os Desafios da Transição Energética serão enunciados pela Presidente do Comité de Energia e RI do Instituto de Ingenieria de España (IIE), Yolanda Moratilla.



O debate da Energy Conference será às 10h45 sob o tema "REPowerEU: Desenhar o Novo Mercado da Energia", com as participações de Ana Silveira, Head of External Relations & Regulation; Naomi Chevillard, Head of Regulatory Affairs, Solar Power Europe; Christopher de Vere Walker, Head of Power and Utilities, Carbon Tracker.



Haverá ainda espaço para a Transição Energética, numa intervenção às 11h45 de Simon Mundy, editor do Moral Money do Financial Times e autor do livro "Race for Tomorrow".



Segue-se o debate sobre Petróleo e Gás: O Mundo Pode Confiar? às 12h00, com as presenças de Lee Hodder, VP Strategy&Chief Sustainability Officer Galp; Silvia Barata, Head ofCountry&Fuels Operations Manager Portugal BP; Armando Oliveira, Manager Director Repsol e Emanuel Proença, CEO Prio Bio, CEO Prio Supply, Member of the Prio Executive Committee.



A sessão de encerramento, às 13h00, será com o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais.





AGENDA



09h15 – INICIO DA SESSÃO

Pedro Pinto



09h20 – ABERTURA E BOAS-VINDAS

Celso Filipe, diretor-adjunto do Jornal de Negócios



09h30 – A APOSTA DE PORTUGAL NA ENERGIA VERDE

Ana Fontoura Gouveia, secretária de Estado da Energia e Clima



09h50 – A EUROPA COMO REFERÊNCIA ENERGÉTICA MUNDIAL

Kadri Simson, Comissária Europeia da Energia (apresentação em vídeo)



10h00 – OS DESAFIOS DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA



Yolanda Moratilla, Presidente do Comité de Energia e RI da IIE



10h30 Coffee Break



10h45 - DEBATE REPowerEU – DESENHAR O NOVO MERCADO EUROPEU DE ENERGIA

Ana Silveira, Head of External Relations & Regulation, Galp



Naomi Chevillard, Head of Regulatory Affairs, Solar Power Europe



Christopher de Vere Walker, Head of Power and Utilities, Carbon Tracker



Moderador: Pedro Pinto





11h45 - TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Simon Mundy: Moral Money Editor, Financial Times; Author do livro "Race for Tomorrow"



12h00 - DEBATE PETRÓLEO E GÁS | O MUNDO PODE CONFIAR?

Lee Hodder, VP Strategy & Chief Sustainability Officer, Galp



Silvia Barata, Head of Country & Fuels Operations Manager Portugal, BP



Armando Oliveira, Manager Director, Repsol



Emanuel Proença – CEO Prio Bio, CEO Prio Supply, Member of the PRIO Executive Committee



Moderador: Pedro Pinto





13h00 SESSÃO DE ENCERRAMENTO

Isaltino Morais, Presidente da Câmara Municipal de Oeiras*