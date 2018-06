Entrega dos Prémios Inov.ação Valorpneu

No próximo dia 21 de Junho realiza-se a Cerimónia de Entrega do Prémio Inov.ação Valorpneu, em Lisboa.



O Prémio Inov.ação visa premiar grandes "ideias verdes", novos serviços, produtos ou tecnologias relacionadas com os pneus usados ou materiais derivados da sua reciclagem. Promovido em duas categorias: "Negócios e Inovação" e "Comunidade e Educação", o Prémio Inov.ação Valorpneu tem por objetivo mobilizar o interesse dos diferentes sectores e ajudar as ideias com potencial a "sair do papel", transformando-as, com a ajuda de todos os parceiros envolvidos, em reais soluções de mercado a favor do Ambiente e da Economia nacional.

Oradores