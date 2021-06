Estratégia Cávado 2030 apresentada no dia 11 de Junho

A Comunidade Intermunicipal do Cávado, em parceria com o Jornal de Negócios, apresenta no próximo dia 11 de junho, pelas 09h30, a estratégia de construção do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial.Esta estratégia está enquadrada no contexto da preparação do próximo período de programação dos Fundos Europeus Estruturais de Investimento (2021/2027), e terá incidência no desenvolvimento do território da NUTS III Cávado.Faça já a sua inscrição até dia 8 de junho e assista à apresentação pública no Altice Fórum Braga ou em direto no website e Facebook do Jornal de Negócios.Link de inscrições:Ricardo Rio, Presidente do Concelho Intermunicipal da CIM CávadoAntónio Cunha, Presidente da CCDR-NAntónio Figueiredo, Direção de Estratégia e Inovação da Quaternaire PortugalMário Rui Silva, Presidente do Conselho de Administração da Sigma Team Consulting SAJoão Marrana, Presidente do Conselho de Administração da Metro-Mondego, SACarlos Duarte, Presidente da Direção da Associação Desenvolvimento Regional LitoralRuralJorge Nunes, Diretor Regional – Cruz Vermelha – Distrito BragançaModeração: Filipe Fernandes, Jornal de NegóciosEmília Vieira, Presidente da Casa de InvestimentosFernando Alexandre, Professor Associado com Agregação da Escola dede Economia e Gestão, Universidade do MinhoLars Montelius, Director, INL - International Iberian Nanotechnology LaboratoryManuel Caldeira Cabral, Professor Auxiliar do Departamento de Economia da Escola deEconomia e Gestão, Universidade do MinhoModeração: Jornal de NegóciosElisa Ferreira, Comissária Europeia para a Coesão e Reformas