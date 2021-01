Fernando Braz: “Hoje não há nada mais seguro do que a cloud”

Fernando Braz Licenciado em Gestão, iniciou a sua carreira pelo Grupo José de Mello, o Banco Millennium BCP, passou pela SAS e pela Oracle, onde foi diretor executivo, e liderou comercialmente as ofertas Analytics, Big Data e Database Cloud nas regiões ibérica, BeNeLux, CEE e mais recentemente Sul da Europa. Desde maio de 2020 que é country leader da Salesforce.

Fernando Braz está à frente da Salesforce há cerca de sete meses e o convite foi irrecusável porque se identifica com o foco no cliente, a centralização, e as suas expectativas são de crescimento em Portugal, nomeadamente na banca e seguros, onde tem uma presença forte em Espanha.A Salesforce nasceu há 20 anos na cloud, é líder mundial em CRM, mas também opera na inovação digital como cloud, mobile, social, internet das coisas, inteligência artificial, voz e blockchain. A nível mundial, a Salesforce, com mais de 150 mil clientes registados, fechou o seu ano fiscal de 2020 com um crescimento de faturação na ordem dos 29% para 17,1 mil milhões de dólares.Na sua opinião, "a banca tem de ver o cliente no centro, a banca está no digital e no online, mas não é tudo integrado numa visão única. Há clientes que ficam surpreendidos com a nossa oferta do digital, do CRM, num único ecrã ou no telemóvel em que conseguem saber todo o tipo de interações com o cliente, desde quem é o cliente, informações do cliente, mensagens trocadas com o cliente através de Whatsapp, por exemplo, campanhas que fizeram com o cliente, como é que reagiu, tudo no ecrã e integrado, sem ter dispersão de sistemas, sem ter os custos que alguns dos bancos incumbentes sofrem com essas integrações. Os bancos estão digitalizados mas têm muita coisa que é ponto a ponto, não está numa visão única e requer manutenção".Deu exemplo de um estudo da Salesforce junto de 4 mil empresas da indústria financeira em que se concluía que 40% da banca e seguros já têm todos os seus processos automatizados e utilizam sistemas de inteligência artificial. Segundo Fernando Braz "40% para uma indústria que está tão avançada, consideramos que é pouco".Para o responsável da Salesforce que está a dar os primeiros passos diretamente em Portugal, "a confiança é o mais importante na era atual e no futuro, e o ponto mais importante para as tecnológicas. A confiança de que estando na cloud os dados estão seguros e tudo é feito para os manter seguros através de robôs e machine learning para aprender a combater os milhares de ataques diários e as diferentes evoluções dos hackers. São feitos investimentos de milhões para garantir a segurança da cloud, porque é o nosso core, ser uma caixa-forte de segurança e para garantir a confiança".Por isso considera que hoje não há nada mais seguro do que a cloud. Considera que morreu a era do próprio datacenter, do próprio cofre, a cloud veio para ficar. Sublinhou ainda que "a personalização do cliente é a nova exigência, e é aqui a Salesforce desenvolve as suas aplicações, que é a personalização total, o endereçamento, com o cumprimento da trust do data, na regulação, no RGPD é fundamental, mas é a personalização que as gerações millennial e a Z exigem".Fernando Braz concluiu que "estamos perante uma revolução, o cliente, a globalização e a concorrência vão obrigar a que as indústrias mostrem aos reguladores que sem uma adaptação não sobrevivem, mesmo sendo grandes".