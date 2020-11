Francisco Bolas: “Não há dois olhares iguais”

Prémio Carreira

Vencedor - Francisco Bolas, da Óptica Havaneza



Em 1944, Sebastião Mendes Bolas, funcionário dos Correios, e sua mulher, Maria das Neves, fundaram a Havaneza Eborense, que se dedicava à venda de tabacos nacionais e estrangeiros, lotaria, papelaria e artigos escolares. No anúncio publicado no "Notícias d’ Évora" referia-se que "as instalações da nova casa, não são muito espaçosas mas são largamente compensadas pelo variadíssimo sortido de artigos que apresenta".



Em 1951, surgiu uma filial a Praça do Giraldo, coração da cidade de Évora, passando a desenvolver a sua atividade no âmbito da ótica e da fotografia. Em 1960, Sebastião Mendes Bolas encerra o estabelecimento na rua Miguel Bombarda e aproxima-se da filial para fundar a Tabacaria Paris.



O seu espírito empreendedor levou-o a criar em 1965 a Sebastião Mendes Bolas & Filhos, hoje denomina-se Bolas - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, e, mais tarde, a Mafeuropa - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, que foi extinta. Sebastião Mendes Bolas foi um dos 36 eborenses que participaram no III Congresso Nacional da Oposição Democrática, que se realizou em Aveiro realizado em 1973 Aveiro.



Em 1968, assumiu a ótica como atividade principal. No ano seguinte adquiriu a primeira máquina automática de corte de lentes. Quatro anos depois iniciou o serviço de adaptação de lentes de contacto. Em 1980, Francisco Mendes Bolas recebeu o diploma Óptico-Optometrista pela Société D’Optometrie D’Europe. É hoje reconhecido como um dos responsáveis pelo aparecimento e desenvolvimento da optometria em Portugal.



Rede no Alentejo



Em 1987, a Óptica Havaneza inaugurou as atuais instalações na rua da República, em Évora divididas por cinco secções: receção, óculos de sol, óculos de receituário, contactologia, optometria e oficina, das quais nalguns casos foi pioneira.



Em 1990, iniciou o processo de informatização, sendo uma das primeiras óticas a fazê-lo em Portugal e, já no século XXI, fez a expansão do negócio a abertura de loja em Reguengos de Monsaraz (2001), Montemor-o-Novo (2002) e uma segunda loja em Évora, situada na rua de Chartres (2008).



Este crescimento é feito por Francisco Mendes Bolas, que refere que "os nossos serviços são focados na prestação de cuidados visuais de excelência, através de profissionais dedicados com mais de 30 anos de experiência e do acompanhamento em permanência do progresso e tecnologia no setor. Sabendo que não há dois olhares iguais, os nossos laboratórios técnicos executam num curto espaço de tempo óculos à medida de cada cliente".



Tem ainda um projeto inovador de ação educativa e social sob o tema "Saúde Visual XXI", que tem como objetivo a realização de rastreios visuais que visam alertar o público para a importância da saúde visual e identificar possíveis alterações que possam existir na visão.