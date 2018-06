"Exponential Technologies and the Singularity - Implications for our Future" - Greg Sherwin (Singularity University/Farfetch).



"Future of Web & Cibersecurity" - Sofia Tenreiro (CEO, Cisco).



"Gene Editing, Bioinformatics and Molecular Biology - The Future of personalized Medicine" - Ana Teresa Freitas (CEO HeartGenetics).



"Aging, Regenerative Medicine and Future Business Models in Biotech" - David Braga Malta (Venture Partner at Vesalius Biocapital; Co-founder NeurIMM & Cell2B).





Agenda



Quatro dias a debater o futuro



O programa da formação baseia-se em sessões contínuas de trabalho, com conferências, exposições académicas, debates, conhecimento, tendo, como objectivo, fornecer ferramentas para antecipar o futuro.



Dia I 6 de junho 9-18H Espaço Espelho d'Água (Belém)

Manhã

Sessão de abertura

• Conferência "Technology vs. Humanity", por Gerd Leonhard

• Foresight: thinking and acting on the future por Paulo Soeiro de Carvalho



Almoço

• Future of Food, por José Avillez



Tarde

• The Monocole Sucessful Business Model in a Disruptive Media Industry, por Andrew Tuck, Monocle

• Scanning, sensing & acting: a futures framework por Paulo Soeiro de Carvalho





Dia II 7 de junho 9-18H Hotel Vila Galé Opera

Manhã

• Key note - "The transformation map", por Stephan Mergenthaler (World Economic Forum)

• Exploring global forces and emergent technologies Artificial Intelligence & Machine Learning, por Pedro Bizarro (CSO, Fee dzai), Blockchain & Cryptocurrencies, por Carlos Silva (Co-founder Seedrs) e Future of Web & Cybersecurity, por Sofia Tenreiro (CEO, Cisco)



Tarde

• Creative Leadership Workshop, por Ralph Kerle

• Exploring global forces and emergent technologies (continuação)

Exponential Technologies and the Singularity, Implications for our Future, por Greg Sherwin (Singularity University/Farfetch), Gene Editing & Bioinformatics, The Future of Personalized Medicine, por Ana Teresa Freitas (CEO HeartGenetics), Aging & Regenerative Medicine, por David Braga Malta (Venture Partner, Vesalius Biocapital).







Dia III 8 de junho 9-18H ISEG, Anfiteatro 2

Manhã

• Keynote - Digital Futures, por Ulisses Arranz Cuéllar, Accenture

• Building scenarios for the future por Paulo Soeiro de Carvalho



Tarde

• Future of strategic design, por Alessandri Ghetti, FJord

• Strategic design & innovation por Rui Quinta e Tiago Nunes





Dia IV 9 de junho 9-18H ISEG, Anfiteatro 2

Manhã

• Key note - The New Generation of Robotics Revolution: an Insider's Perspective, por Amit Kumar Pandey, Softbank Robotics

• Strategic design & innovation por Rui Quinta e Tiago Nunes



Tarde

• The Future of Work, por Jaap Buis e José Miguel Leonardo, Randstad Lisbon Futures Network





Estão na agenda da formação com comunicações especiais, Gerd Leonhard, um dos mais importantes futuristas da actualidade, Amit Pandey, Chief Scientific Officer da Softbank Robotics (a maior empresa de robótica do Mundo), Andrew Tuck, um dos co-fundadores da Monocle que vai explicar como é que a Monocle foi capaz de desenhar um modelo de negócio inovador e global combinando o digital e o "analógico", o Chef José Avillez, que hoje tem uma cadeia de restaurantes que vai de Belcanto, com duas estrelas Michelin à Tasca Chic no Gourmet Experience El Corte Inglés Lisboa. Vão estar ainda presentes Stephan Mergenthaler, Head of Knowledge Networks do World Economic Forum, que vai apresentar a nova plataforma "The Transformations Map", Ralph Kerle, estratego e pensador na gestão de inovação e que foi considerado pela IBM um dos 100 Global Creative Leaders, e, ainda, dois gestores de topo da Accenture Digital e da FJORD, uma das mais importantes empresas de design estratégico e inovação do Mundo, que faz parte da Accenture Interactive e da Randstad.







As Future of Technologies Talks vão permitir aos participantes "mergulhar no futuro" de um conjunto de áreas e tecnologias emergentes que apresentam uma evolução exponencial, e explorar as suas implicações ao nível de novos modelos de negócio, regulação ou questões éticas. Trata-se de duas grandes ondas científico-tecnológicas: a transformação digital e as biotecnologias e ciências médicas."Blockchain, Cybercurrencies & Blended Finance" - Carlos Silva (Co-founder da Seedrs)."Artificial intelligence & Machine Learning", Pedro Bizarro (Co-founder e Chief Scientic Officer, Feedzai).