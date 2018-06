O objectivo é dotar as pessoas e as organizações de competências e ferramentas que lhes permitam antecipar e agir sobre o futuro em contextos de elevada imprevisibilidade e aceleração da mudança.



No fundo, a grande ambição é capacitar as pessoas para serem agentes de mudança e inspirar as organizações a serem "alimentadas" pelo futuro e não apenas pelo presente ou por uma visão de curto prazo.



A quem é que se dirige



Nesta primeira edição estarão presentes, principalmente, líderes e gestores de topo de empresas, que pretendem levar este tipo de atitude e competências para as suas empresas, e gestores de empresas que vêem, nesta formação, uma oportunidade de abrir os seus horizontes e que ambicionam abraçar novos desafios para o futuro.



Estarão igualmente gestores e responsáveis de empresas que ambicionam promover uma cultura de inovação e empreendedorismo nas suas organizações, e ainda profissionais que querem reforçar as suas competências de design estratégico e inovação.



Este programa pode ser útil não apenas para empresas, mas também para profissionais que desenvolvem as suas actividades em ONG, instituições públicas ou em instituições de ensino superior.



Como é que o programa se estrutura e organiza



Ao longo de quatro dias, os participantes terão a oportunidade de explorar e dominar um future framework denominado "Scanning, Sensing & Acting", o qual combina conceitos e ferramentas de scanning de insights e tendências, a construção de cenários para o futuro, e a capacidade de os utilizar para desenhar novas estratégias e soluções através de metodologias de design estratégico. Este framework funcionará como guião central do programa, o qual será complementado com um conjunto diversificado de keynote speakers.



O segundo dia do programa é um pouco diferente para proporcionar aos participantes um "mergulho no futuro" de um conjunto de tecnologias que apresentam uma evolução exponencial. Trata-se sobretudo de duas grandes transformações científico-tecnológicas, que são a transformação digital e as biotecnologias e ciências médicas. Para o efeito vão realizar-se as "Future of Technology Talks" com vários oradores especializados.



Nas várias sessões de formação vão ser apresentados e discutidos vários case studies tanto nacionais como internacionais, em que se incluem a 3M, Nestlé, Philips, Siemens, Mercedes, Shell, Siemens, Cisco, IDEO, Mercedes, Comissão Europeia, Airbnb, Lowes Innovation, Jerónimo Martins, entre outros.



Quem são os principais orientadores da formação



A estrutura de base do programa segue o framework "Scanning, Sensing & Acting", o qual será trabalhado por Pedro Soeiro de Carvalho na parte em que respeita à exploração de insights, tendências, weak signals, wildcards e incertezas e a posterior construção de cenários para o futuro.



Num segundo momento, explora-se de que forma as organizações podem prototipar, desenhar e implementar novas estratégias, marcas, produtos e serviços.

Esta fase será trabalhada por Rui Quinta e Tiago Nunes, co-fundadores da With Company, e que têm de facto esse background e experiência únicas na área do design thinking.





6 a 9 de Junho das 9 às 18 horas



Duração - 29 horas

Fees - 4.000€ (inclui materiais educativos, pequeno-almoço e almoço durante os quatro dias de formação







O Futures, Strategic Design & Innovation é um programa de formação que vai ter lugar no Espellho d' Água, Hotel Vila Galé Ópera e ISEG em Lisboa de 6 a 9 de Junho. O programa oferece uma oportunidade única para aprender a pensar e agir em contextos de elevada turbulência e incerteza, com alguns dos especialistas, académicos e gestores de topo internacionais.O programa ambiciona oferecer uma experiência única que permita compreender e explorar as principais forças de mudança do futuro, que irão transformar as nossas organizações, sectores e a sociedade em geral.