Futures, Strategic Design & Innovation – 2.ª edição

Depois do sucesso da primeira edição, o ISEG apresenta agora a 2.ª edição de uma Formação Executiva que pretende formar os próximos Chief Futurist Officer e Future Manager do país.

A Formação assenta nas áreas de Foresight, Design Estratégico e Inovação, e conta com um painel de oradores de renome internacional como o criativo Ralph Kerle, o futurista Tiago Mattos, Martin Wezowski, Chief Designer for SAP's Innovation Center, René Rohrbeck, Professor of Strategy at Aarhus University, Art Kleiner, Editor-in-chief of strategy+business entre muitos outros. Durante quatro dias, estes especialistas irão ensinar a explorar tendências e incertezas, utilizando-as como base para identificar novas oportunidades de crescimento.

Qualquer empresa, grande ou pequena, pode utilizar ferramentas de Foresight, Planeamento por Cenários e Design Estratégico para identificar obstáculos e novas oportunidades de negócio e, assim, adaptar-se às mudanças de comportamento e de consumo de mercado. Este programa permite às organizações repensar processos, desenhar novos conceitos, pensar o futuro e projetar oportunidades de negócio até então inexploradas. Através da inovação e da criatividade, as empresas têm acesso a novas oportunidades de negócios, com base na análise de tendências e de dados, o que facilita o processo de tomada de decisão.