Nasceu de uma necessidade de mercado e que é a existência de muitos hotéis boutique, de pequena dimensão e que muitas vezes não são competitivos. "A razão é simples", diz Miguel Velez, que está na hotelaria desde 2005, tendo passado pela Sonae Turismo, Grupo Pestana e The Yeatman. "Ter um hotel de quatro estrelas, com 20 quartos, implica a recepção aberta 24 horas, ou seja cinco pessoas, mais três pessoas no housekeeping e um responsável de hotel. O headcount esgota-se na operação e, dificilmente, o hoteleiro consegue fazer a gestão de preço, promoção, marketing, financeiro", explica."Somos especialistas em gerir hotéis boutique para dar uma escala negocial, tanto ao nível das operações como na banca. Temos hotéis nossos, outros são de investidores ou empresas que têm outras actividades, e que nós gerimos como o Monverde Wine Experience, na Lixa, e a Casa Melo Alves, em Viana dos Castelo", disse Miguel Velez. Os seus hotéis são o Hotel da Estrela, em Lisboa, o The Noble House, em Évora, e o Marina Clube Lagos Resort, no Algarve.Os accionistas da Unlock Boutique Hotel também se associaram com a RateGain Technologies, tecnológica indiana ,que é líder a nível mundial em soluções para o sector do turismo em serviços como comparação de preços, análise de reputação, yield management e gestão de vendas em canais online.