Gilberto Pintado: Uma paixão pela produção biológica

Empresário em nome individual - Vencedor

Ideias fora da caixa Em 2017, fez um icewine biológico branco depois de quatro anos de experiências, que é um tipo de vinho é feito em países como o Canadá ou Estados Unidos da América, onde são utilizadas uvas de colheita tardia, que são durante 30 dias a congelar e depois colocadas numa cuba isobarométrica, para a maceração e fermentação durante 60 dias. Cada garrafa custa 250 euros. Entre outras inovações Gilberto Pintado tem também a cerveja biovegan e o vinho biovegan bem como os vinagres de 10, 15 e 20 anos, como o vinho do Porto.

Com formação em psicologia organizacional e uma passagem profissional pela EDP, Gilberto Pintado gosta de ir ao passado para desafiar o futuro. Está a preparar primeiro centro de interpretação de enologia biológica e biodinâmica para mostrar às pessoas todo o ciclo da parte dos vinhos, em que poderão fazer provas, na altura da vinificação verem como se faz o vinho e chamar a atenção para as práticas holísticas antigas que se praticavam e em relação com as práticas mais modernas.As atividades abarcam o vinho biológico, tinto e rosé, sem sulfitos, a cerveja artesanal com a branca ale e a stout preta e o azeite biológico. Para a cerveja tem uma plantação de lúpulo, adquire a cevada e todo o processo e está certificado em modo biológico.No azeite tem "um lagar de extração a frio, ecológico, em que fazemos três modalidades do nosso azeite, que é o lote verde, com a maturação mista fazemos o azeite misto e depois em dezembro-janeiro fazemos o lote maduro quando a azeitona está preta", sublinha Gilberto Pintado. Como referiu ao Público, "no azeite avançámos diferente dos outros: biológico com extração a frio. É o Ferrari dos superóxidos".O desenvolvimento de novos produtos e de novos projetos e incentivar outros produtores locais para a variedade de produtos que a Bio-Freixo oferece é a perspetiva de futuro para Gilberto Pintado.