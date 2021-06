Glocal Matosinhos | Pensar Global Agir Local

Portugal precisa de se manter competitivo na atração e retenção de investimento privado, num mundo marcado pela crise pandémica. Os incentivos da União Europeia e do Governo Português, disponíveis no Plano de Recuperação e Resiliência e no novo Quadro Comunitário, são instrumentos essenciais no contexto atual e da próxima década. O papel das autarquias é essencial na facilitação dos investimentos, sendo vital para os investidores que os governos locais disponibilizem serviços e incentivos que reforcem a competitividade nacional.

No dia 23 de junho, pelas 10h30, lançamos a primeira conferência, que pretende abordar a relação virtuosa dos diferentes agentes da administração – europeus, nacionais e locais – a partir do caso do Município de Matosinhos. Vamos aproveitar para mostrar alguns dos bons exemplos de investimento que estão a aproveitar a atratividade de Matosinhos e mostrar como estão a pensar global, a partir de uma realidade local.

Assista em direto no site e facebook do Jornal de Negócios

PROGRAMA

10h30 BOAS VINDAS

Luisa Maria Neves Salgueiro, Presidente da CM de Matosinhos

10h35 ABERTURA INSTITUCIONAL

Pedro Siza Vieira, Ministro da Economia

10h50 KEYNOTE SPEAKER

Fernando Freire de Sousa, Economista

11h10 PAINEL DE DEBATE

Carlos Gois, Founder & CEO, Grupo Geo Investimentos

Paulo Castro, CEO Castro Group

Pedro Pinto, Administrador, Lionesa Business Hub

Moderação: Filipe Fernandes, Jornal de Negócios

12h00 ENCERRAMENTO