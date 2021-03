Goji Natur: Um negócio em volta da baga goji

Jovens Agricultores - Menção Honrosa



Início da atividade: 2017

N.º de colaboradores: 2 a 30 (valores de 2019)

Volume de faturação: 12 mil euros



Dedica-se à produção de bagas de goji biológicas e nasceu em 2017 com a plantação de um pomar de goji na Vidigueira promovida por Hugo Bacalhau. "Neste momento temos no mercado quatro produtos: as bagas de goji frescas que foi a inovação e a novidade quando em 2018 entrámos no mercado, as bagas de goji desidratadas, a compota de goji e uma geleia picante de goji", diz Hugo Bacalhau.



Estão a fazer o lançamento de três novas referências de compota, em que a base é o goji, mas com outras misturas de fruta como a romã, a laranja e o limão. Em breve será lançado um chocolate em tabletes com bagas de goji biológico. E o empreendedor refere que "no futuro, a ideia é lançar novos produtos sempre com base no goji".



"Os produtos são 100% biológicos, naturais e portugueses. Todos os ingredientes e as empresas com quem fazemos parceria são sempre empresas portuguesas", sublinhou Hugo Bacalhau.



Em termos de desafios futuros da Goji Natur, Hugo Bacalhau refere que "depois de implantado o projeto a principal dificuldade é a comercialização das bagas desidratadas por causa da concorrência do produto chinês, se bem que estamos em mercados diferentes, mas ainda assim pode-se dizer que é um desafio".