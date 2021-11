Grande Conferência | O Futuro dos Mercados Financeiros

9h30 BOAS VINDAS

Diana Ramos, Diretora, Jornal de Negócios

Maria Cândida da Silva Rocha, Presidente do Conselho de Administração, Banco Carregosa

José Maria Monteiro de Azevedo Rodrigues, Vice-reitor, ISCTE-IUL

09h45 KEYNOTE SPEAKER | PRESPECTIVA PARA OS MERCADOS FINANCEIROS

Filipe Silva, Diretor de Investimento, Banco Carregosa

10h10 MESA REDONDA

OS DESAFIOS ECONÓMICOS DO PÓS PANDEMIA

José Crespo de Carvalho, Presidente, ISCTE Executive Education

Miguel Pina Martins, CEO, Science4you

Pedro Brinca, Assistant Professor (tenure-track) at Nova SBE

Rui Leão Martinho, Bastonário, Ordem dos Economistas

Moderação: Diana Ramos, Diretora, Jornal de Negócios

11h10 MESA REDONDA

TENDÊNCIAS DE INVESTIMENTO

António Seladas, Director, AS Independent Research

Rina Guerra, Gestão de Ativos - Ações, Banco Carregosa

Rui Alpalhão, Professor Associado Convidado, ISCTE Business School (Departamento de Finanças)

Sérgio Monteiro, Ex-consultor do Banco de Portugal e Fundo Horizon

Moderação: Patrícia Abreu, Jornalista, Jornal de Negócios

12h10 ENCERRAMENTO

João Nuno Mendes, Secretário de Estado das Finanças

Assista em direto, no dia 4 de novembro, pelas 09h00 no site e facebook do Jornal de Negócios.