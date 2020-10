Grande encontro Banca do Futuro amanhã no Negócios com Centeno e CEO de bancos portugueses

Nunca um cenário de pandemia se tinha imposto à economia como o que neste momento estamos a viver. Que impactos imediatos se registam? Que necessidades surgem do lado da banca e do lado dos clientes? Que respostas podemos esperar? E que cenários se podem antecipar? O que já mudou e o que vai mudar? Qual o papel das tecnologias neste cenário?



Programa:



09h00 Receção dos participantes



09h40 Nota de boas-vindas

André Veríssimo, diretor, Jornal de Negócios

António Miguel Ferreira, managing director da Claranet Portugal



09h45 Abertura institucional

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal



10h00 Keynote speech

Sérgio Rebelo, economista e professor, Kellogg School of Management



10h30 Que futuro para a banca?

António Ramalho, presidente da comissão executiva do Novo Banco

João Pedro Oliveira e Costa, CEO do BPI

Miguel Maya, presidente da Comissão Executiva do Millennium BCP

Paulo Macedo, presidente da Comissão Executiva da CGD

Pedro Castro e Almeida, CEO do Santander



11h30 Mais transformação digital no setor bancário?

António Miguel Ferreira, managing director da Claranet Portugal

Mariana Jordão, vice-presidente de Operações da Feedzai

Nuno Cordeiro, partner da Deloitte

Paulo Costa Martins, sócio da Cuatrecasas

Ricardo Chaves, CCO da SIBS



Moderação dos painéis:

André Veríssimo, diretor do Negócios



12h30 Encerramento





