Continuam a fazer o melhor que sabem fazer, que é pensar e desenhar. Em contínuo está a pesquisa de novos materiais com base na borracha reciclada e resíduos, assim como a concepção criativa de novas peças.



"Os projectos começam a aparecer tanto da área do mobiliário como na arquitectura permanente e temporária. Estivemos presentes na Figueira da Foz com uma instalação urbana com muita aderência e feedback positivo."



Neste momento estão a criar o escritório e a entidade jurídica de forma a dar resposta à recente procura, que começa a ter algum peso, e a tentar seduzir financiadores.



"Quanto ao financiamento, estamos à espera do resultado do Open Innovation da Sociedade Ponto Verde, que seria uma grande ajuda nesta fase. Temos todo o gosto em receber propostas de financiamento e avaliar as suas contrapartidas", referem os promotores do projecto.







Jimi Hendrix disse um dia que gostava de ver mais cor nas ruas, e os arquitectos Sebastião Ataíde, António Vale, José Almeida e Rodrigo Melo fizeram-lhe a vontade no projecto Flowco. Lançaram a Hendrix Chair, que é a sua pedra basilar. É uma peça de mobiliário urbano ecológica, feita em borracha reciclada, com design apelativo.Como contam, "quando começámos o programa da Valorpneu, a Hendrix Chair era uma ideia, agora está a tornar-se num produto". Ainda não se encontra em fase final, no entanto, continuam à procura e no desenvolvimento de um material capaz de responder às exigências do Hendrix Chair.