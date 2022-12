Iniciativa de apoio energético a instituições sociais e ambientais

Como funciona a comunidade da Riqueza Energética

A iniciativa Riqueza Energética é um programa de solidariedade que tem como propósito apoiar anualmente uma instituição de cariz social e/ou ambiental na sua transição energética através da produção de energia e de eficiência energética. Esta iniciativa é dinamizada pela Greenvolt Comunidades e está inserida no eixo Share do STOP (Share, Talk, Offer, Protect), que é o programa social e de sustentabilidade do Grupo Greenvolt em que um dos objetivos é a partilha de energia inclusiva. "Numa era em que as alterações climáticas são uma realidade, o acesso a energia renovável é essencial na construção de uma sociedade de baixo carbono. Através da Riqueza Energética, a Greenvolt contribui para um futuro mais sustentável da sociedade e reforça a sua ambição de ser líder na transição energética", afirmou Carla Sampaio, diretora de Sustentabilidade da Greenvolt. Entre os objetivos estratégicos do STOP estão a liderança da transição energética em Portugal, contribuindo para a luta contra a pobreza energética, a nível nacional e como objetivos até 2030 apoiar 250 mil pessoas carenciadas com energia limpa e mais barata e apoiar pelo menos uma instituição social/ambiental por ano.Terá o valor de 80 mil euros e incluirá a instalação de uma Unidade de Produção para Autoconsumo bem como todo o desenvolvimento e gestão de uma comunidade de energia com o formato de autoconsumo coletivo e a melhoria de infraestruturas da instituição para uma maior poupança de energia na manutenção das condições de temperatura e humidade do edifício.Até 31 de janeiro de 2023.