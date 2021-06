Isabel Ucha e António Nogueira Leite na Grande Conferência Talking Money | O Valor do Dinheiro

Isabel Ucha, presidente da Euronext, e António Nogueira Leite, economista, são os keynote speakers, a que se segue um painel de debate com os especialistas que participaram nas talks, para analisar as conclusões.





Assista em direto no Jornal de Negócios online!





Grande Conferência| Talking Money

2 junho | 9h30-11h30 | Sheraton Lisboa Hotel



PROGRAMA

08h30 Pequeno-Almoço Oradores | Restaurante Panorama | Sheraton

09h00 Welcome Coffee

09h30 Boas-Vindas

Diana Ramos, Diretora, Jornal de Negócios

09h35 Abertura Institucional

Isabel Ucha, Presidente, Euronext

09h45 KEYNOTE | THE ECONOMY AND THE MARKETS: THE MONTHS AHEAD

António Nogueira Leite, Economista

10h15 O VALOR DO DINHEIRO

Hugo Gerald Freitas, Responsável de Produtos Investimento, Abanca

José Miguel Calheiros, Diretor Geral, Bankinter Géstion Ativos – Portugal

Mário Carvalho Fernandes, CIO, Banco Carregosa



Moderação: Diana Ramos, Diretora, Jornal de Negócios



Mais informações: talkingmoney.negocios.pt