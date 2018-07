O Jardim d'Areias é um projecto educativo, que pretende sensibilizar para a educação ambiental através de actividades lúdicas e pedagógicas utilizando resíduos como matéria-prima. A ideia é de Vanda Costa, educadora de infância que lecciona na Escola Básica N.º1 de Vila do Conde. De Março a Junho deste ano, desenvolveu actividades, para experimentar materiais e afinar uma metodologia que permitisse a reciclagem e a reutilização de resíduos.Para Vanda Costa, "o maior desafio foi incluir o pneu, como resíduo, nas actividades". Mas a surpresa surgiu porque, "desde o primeiro momento, as crianças aderiram com curiosidade e espontaneidade, o que nos permitiu de semana para semana provocá-las com novas sugestões, desde jogos de movimento, dinâmicas de música, arte e realização de floreiras/horta pedagógica, reutilizando pneus e granulado de pneu".Vanda Costa sublinha que tem contado com parcerias e colaborações diversas. Acrescenta que pretende "escalar o nosso trabalho a outras escolas públicas e privadas, IPSS, centros de educação ambiental, replicando as dinâmicas e aumentando o número de participantes".