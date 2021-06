Jornadas sobre a força do trabalho | Horários flexíveis: riscos ou oportunidades?

A dinâmica dos negócios está em grande mudança e a pandemia veio acelerar o processo. O teletrabalho veio para ficar, o que introduz desafios adicionais em termos de organização.

O Jornal de Negócios em parceria com a SISQUAL e a PLMJ, lança as Jornadas sobre a força de Trabalho para discutir os mecanismos existentes para responder aos desafios dos tempos atuais, bem como as perspetivas de mudança que se antecipam para o futuro próximo.

O webinar HORÁRIOS FLEXÍVEIS: RISCOS OU OPORTUNIDADES? conta com a participação de Frederico Magalhães, CEO da SISQUAL, José Pedro Anacoreta, Partner da PLMJ e Maria Fernanda Campos, Subinspetora-Geral e Inspetora-Geral, em suplência, ACT.

Assista em direto dia 22 de junho, pelas 15h00, em jornaldenegocios.pt