O Jornal de Negócios, o Correio da Manhã e o Santander Advance Empresas lançam a iniciativa REGIÕES MAIS FORTES, que irá percorrer em 2018 sete cidades do país com o objectivo de reunir empresários, gestores, académicos e associações da região em Conversas Soltas.

Responsável da Rede de Empresas, Santander Totta

Presidente, Sociedade Metalúrgica Marinhense

Presidente, Cefamol

Presidente, Nerlei

Presidente, Instituto Politécnico de Leiria

Presidente, Câmara Municipal de Leiria

CEO, Moldetipo

Jornalista, CMTV

Esta iniciativa realiza-se no âmbito da BOX Santander Avance Empresas, um espaço de encontro com as empresas, negócios e universidades, promovido pela instituição desde 2016, e que leva às regiões uma oportunidade de partilha de boas práticas, ideias e conhecimento.O Conversas Soltas irá juntar em Leiria empresários e gestores numa reunião dedicada ao setor dos Plásticos e Moldes. Os temas em cima da mesa são competitividade, exportação e internacionalização, financiamento e os desafios do sector.A Box Santander Advance Empresas vai estar em Leiria nos dia 4, 5 e 6 de Abril.António Velez do Peso,Fernando Vicente,João Faustino,Jorge Santos,Nuno Mangas,Raúl Castro,Rui Silva,Andreia Vale,Mais informações em: www.regioesmaisfortes.negocios.pt