José Carlos Sousa: “A educação ambiental integra a educação para a cidadania”

O Prémio Floresta é Sustentabilidade na categoria Escola é especial para a comunidade estudantil, destaca Cláudia Coelho, Sustainability and Climate Change Partner da PwC. "Ao longo das três edições anteriores, a entrega do prémio Floresta é Sustentabilidade às equipas de alunos vencedores na categoria Escola é sempre o momento mais efusivo e de alegria partilhada. É como se fosse a chegada da Primavera".Esta categoria destina-se aos alunos das turmas do 9º ao 12º ano de escolaridade que, coordenados pelos docentes, realizem vídeos com cerca de 3 minutos e com fundamento teórico sobre a floresta. Insere-se no Prémio Floresta é Sustentabilidade, uma iniciativa desenvolvida pela Biond, em parceria com o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios, que conta com o apoio da PwC."Este prémio é outra oportunidade de promover, no âmbito do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA) e da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), aprendizagens ativas e vivenciais que levem os alunos e as próprias comunidades a refletir sobre aquilo que está subjacente a esta temática", sublinha José Carlos Sousa, diretor de Projetos Educativos da Direção-Geral da Educação (DGE), e membro do júri do prémio Floresta é Sustentabilidade.Por isso, a própria DGE vai divulgar o Prémio Floresta é Sustentabilidade na primeira quinzena de setembro, através dos Coordenadores de Educação para a cidadania nas Escolas e dos seus meios digitais regulares, para que haja uma motivação para concorrerem. "Pretende-se que incentivem e possam colocar os seus alunos numa posição de reflexão sobre a temática do prémio", que é a floresta", considera José Carlos Sousa.É uma forma de a escola ampliar o espaço do conhecimento porque é muito mais do que um mero espaço de transmissão de saberes académicos. Deve "potencializar o interesse dos jovens de modo que adquiram novos conhecimentos com base em temas que lhes façam sentido e sobre os quais querem discutir", refere o diretor de Projetos Educativos da Direção-Geral da Educação (DGE).Atualmente a educação ambiental é parte integrante da educação para a cidadania, na sensibilização, promoção de valores e mudança de atitudes e de comportamentos face ao ambiente, numa perspetiva do desenvolvimento sustentável", sustenta José Carlos Sousa.Na sua opinião, "este prémio pode potenciar uma aprendizagem holística abarcando diversas perspetivas de ver a floresta e a sua utilização nos diferentes fins: social, económico e ambiental. Assim, o Prémio pode e deve servir de mote para o desenvolvimento de projetos que conduzam à reflexão, mas principalmente à participação ativa e monitorização, por parte dos jovens, na preservação, evolução e utilidade da floresta".Os projetos desta categoria deverão ter fundamento teórico e ser apresentados em formato vídeo, com cerca de três minutos, facilmente partilhável, por exemplo, em redes sociais, sob o tema "O Valor da Floresta em 3 minutos".A candidatura é dirigida a projetos de alunos que frequentem o 9º, 10º, 11º e 12º anos, coordenados por docentes. Valorizam-se os projetos interturmas e com a coordenação de mais de um professor.