José Pedro Salema: “A energia fotovoltaica é uma extensão natural da agricultura”

"Água: Regadio Sustentável" é o tema do segundo webinar organizado no âmbito do Prémio Nacional da Agricultura, uma iniciativa do Correio da Manhã e do Jornal de Negócios em parceria com o BPI, e que conta com o patrocínio do Ministério da Agricultura e o apoio da PwC. Depois de no primeiro webinar terem sido abordados os temas da digitalização, da inovação e da tecnologia, fundamentais para o futuro do setor, foi a vez da água e do regadio, que se defrontam com fortes desafios num futuro próximo, como as alterações climáticas, a descarbonização, e as crescentes exigências regulatórias."O setor da agricultura tem demonstrado nos últimos anos uma capacidade de inovação e de resiliência notáveis, o que comprova o acerto da nossa decisão quando elegemos a agricultura como um setor prioritário há mais de dez anos quando o sucesso do setor agrícola não era evidente", referiu Pedro Barreto, administrador do BPI. "O Prémio Nacional de Agricultura ocupa um lugar de destaque nessa estratégia permitindo enaltecer o melhor que se faz em Portugal nesta área e é com todo o gosto que todos os anos somos surpreendidos com projetos fantásticos que muito nos orgulham", concluiu Pedro Barreto.