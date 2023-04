Mais de 12 mil empresas têm o selo PME Líder

Leia Também Turismo e investimento estrangeiro cruciais para Portugal

O universo empresarial em Portugal é composto por cerca de um milhão de empresas, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística. Destas, aproximadamente 99% são pequenas e médias empresas (PME), ou seja, negócios que empregam menos de 250 trabalhadores e cujo volume de negócios anual não ultrapassa os 50 milhões de euros, ou cujo balanço a doze meses não excede os 43 milhões. Significa que são uma componente essencial do tecido empresarial português, com um papel preponderante na criação de emprego e na dinamização da economia.Mas, neste universo, há cerca de 1,2% que se distinguem pela sua capacidade de gestão e inovação, sendo mais competitivas e com forte dinâmica empresarial nos diversos setores. Mais de 12 mil PME têm o selo de qualidade atribuído pelo IAPMEI."São o motor da economia", diz Luís Ribeiro. O administrador do Novo Banco falava durante a primeira edição da PME Líder Talk, uma iniciativa do Novo Banco, a que o Negócios se associou. No palco montado na Igreja Velha do Convento de S. Francisco, em Coimbra, o responsável pela vertente do retalho comercial do banco destacou a importância de reconhecer as empresas nacionais pelo seu bom desempenho, e pelo exemplo que demonstram ao restante setor empresarial português.Ao longo dos 15 anos de existência do programa PME Líder, lançado em 2008 pelo IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação), o número de empresas a receber o "selo de qualidade" tem vindo a crescer, o que, para o administrador do Novo Banco, denota o reconhecimento do tecido empresarial pelas boas práticas de gestão e pelo maior cuidado com que tiram partido das ferramentas financeiras ao seu dispor para aumentar a sua produtividade, competitividade e capacidade de entrar em mercados internacionais.Com base nos dados financeiros referentes a 2021, foram distinguidas 10.550 empresas, um número que subiu para 12.245 em 2022. A mais recente lista de empresas a receber este estatuto será anunciada em breve pelo Novo Banco, que, em parceria com o Negócios, compilará toda a informação sobre este universo de empresas numa revista que estará nas bancas no mês de maio.Mas como podem as empresas aceder a este estatuto que lhes dá acesso a um conjunto de benefícios e apoios como, por exemplo, uma maior facilidade de acesso ao crédito e a condições especiais de financiamento? Antes de mais, é necessário que cumpra com alguns requisitos, tais como ser uma pequena ou média empresa, de acordo com as definições estabelecidas pela Comissão Europeia (volume de negócios não superior a 50 milhões e menos de 250 colaboradores), e ter a sua situação regularizada em termos fiscais e contributivos.Além disso, a candidata a PME Líder deverá apresentar um desempenho económico e financeiro sólido e sustentável, com uma taxa de rentabilidade adequada e uma situação financeira equilibrada, um histórico de implementação de boas práticas de gestão, nomeadamente em áreas como a inovação, a internacionalização, a formação e a qualificação dos colaboradores, entre outras, e ter uma visão estratégica clara e ambiciosa, com planos de investimento e crescimento bem definidos.Cumpridos estes requisitos-base, a atribuição do estatuto de PME Líder estará sujeita a uma análise e avaliação do desempenho da empresa por parte do IAPMEI, que gere o programa em Portugal. Esta avaliação pode ter em conta outros fatores relevantes para a avaliação da qualidade e competitividade da empresa como, por exemplo, a sua capacidade de adaptação a novos contextos e desafios.Número de PME Líder em PortugalFaturação global das PME Líder em PortugalÉ o total de colaboradores do universo de PME LíderValor das exportações das empresas com este estatuto, que representam 20% do volume de negócios de todas as exportadoras nacionaisAutonomia financeira média deste grupo de empresasDas PME Líder estão sediadas na região do Porto e 18% em LisboaAumentaram o volume de negócios após a pandemiaTem mais funcionários do que antes da covid-19