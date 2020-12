Mais de 7 milhões para a promoção internacional dos vinhos

Em 2021, a ViniPortugal pretende investir 7,15 milhões de euros na promoção internacional, o que constitui um dos maiores investimentos em marketing na história da ViniPortugal. O plano para o próximo ano prevê a realização de 111 ações em 21 mercados, envolvendo mais de 350 agentes económicos, nomeadamente a participação nas grandes feiras internacionais do setor, a realização de provas, masterclasses e jantares vínicos para dar a conhecer os vinhos portugueses junto de importadores, sommeliers, influenciadores, media e outros profissionais do setor. Em perspetiva está a conciliação de ações presenciais com eventos em formato online.



Além dos mercados tradicionais de exportação de vinho, casos dos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França e Alemanha, em 2021, a ViniPortugal pretende também investir em novos mercados, com ações promocionais na Bélgica, Dinamarca, Ucrânia e México. A China, apesar da queda em 2020, continua a ser um mercado estratégico para os vinhos portugueses. O caminho passa por alargar a presença a novas cidades no mercado chinês, dando a conhecer a qualidade e a diversidade dos vinhos portugueses a mais consumidores.