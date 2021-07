Manoel Batista: “Navegar à vista nunca é uma forma boa de fazer governança”

“Navegar à vista nunca é uma forma boa de fazer governança, seja onde for. E portanto, o que nós quisemos desde o princípio do primeiro mandato foi procurar pensar o que deveria ser o caminho do território, e agora fizemos o Plano Estratégico 21/27 ou 20/30”, afirmou Manoel Batista, presidente da Câmara de Melgaço. Segundo Manoel Batista houve uma aposta muito forte em várias áreas da economia.





O primeiro pilar fundamental é economia da vinha e do vinho, que, nos últimos 30 anos, se tem afirmado no território no crescimento da área de vinha, de produção de vinho e de vendas no mercado interno e de exportação. Manoel Batista adianta que o contributo da autarquia tem sido ajudar a encontrar plataformas de divulgação do seus produtos e formas de se abrirem aos mercados “Temo-lo feito de forma isolada com ações no município, temo-lo feito de forma muito associada ao município de Monção, município vizinho e que constitui a sub-região Monção e Melgaço”, sublinha Manoel Batista. A esta fileira associa-se a dos produtos locais.





Outro pilar essencial da estrutura económica de Melgaço é o turismo, em que, há dois anos, têm um plano estratégico que definiu, por exemplo, uma marca de destino de Natureza Mais Radical de Portugal. “Temos sabido fazer o caminho certo e as notas desse caminho certo são a procura que temos, os investimentos que chegam. Junto às Termas de Melgaço está a arrancar um hotel, uma obra financiada pelo Turismo de Portugal, e que, dentro de dois anos, deverá dar frutos com a qualificação da oferta de alojamento e o aumento dessa mesma oferta de alojamento no nosso território.” O investimento público também tem tido um grande papel e, por exemplo, foi aberta a rede municipal de trilhos de 160 quilómetros.





Indústria e conhecimento

A fileira do industrial é uma das áreas que o município está a alavancar com a construção de uma nova zona empresarial que, numa primeira fase, terá 12 hectares, mas no final representará cerca de 25 hectares. “Já temos empresas locais interessadas e que sinalizaram o seu interesse em se instalar, e, com certeza, virão empresas exteriores para se instalarem no nosso território. É com isto que criamos riqueza, porque só há desenvolvimento, fixação, chegada de gente, se formos capazes de criar economia e é isso que nós estamos a fazer e queremos alavancar cada vez mais”, refere Manoel Batista.





O presidente da Câmara Municipal de Melgaço sublinhou a importância de que se pode revestir a presença do Núcleo Tecnológico para a Sustentabilidade Agroalimentar, e do papel que o conhecimento pode ter na economia local em termos de inovação, especialização e capacitação. “Esta questão do conhecimento era essencial, quando falamos da fileira do vinho e da vinha, da fileira dos produtos locais, e sublinho que a carne está a crescer de uma forma extraordinária nas nossas montanhas”.





Acrescentou que as academias, as universidades, os institutos politécnicos que circundam Melgaço já deram um contributo extraordinário para todo este conjunto de ativos ao longo dos últimos anos. Como a UTAD que formou técnicos na área da vinha e do vinho e que tem sido muito importante nos territórios como Melgaço. “Se foi importante o trabalho da formação feita em ambiente académico, hoje é fundamental que esse ambiente académico seja transferido para os territórios, esteja presente nos territórios para que eles possam realmente fazer o seu caminho”, disse Manoel Batista.





