O ano de 2020 rompeu com as formas conhecidas de trabalhar e de viver. Esta iniciativa pretende criar um espaço de discussão e reflexão sobre como os executivos se podem preparar para um impacto mais significativo no mundo dos negócios, aproveitando um momento único de reconstrução e transformação global, e criando uma nova visão de futuro.

Conheça a agenda e registe-se aqui

Faça parte da mudança na sua organização!

Contamos com a sua presença.