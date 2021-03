Mendes Gonçalves: Os temperos do sucesso

Empresa Exportadora - Vencedor



Início da atividade: 1982

Nº de colaboradores: 282

Volume de faturação: 35,9 milhões de euros

Volume de exportação: 6,5 milhões de euros (em 2019)



A Mendes Gonçalves produz molhos, vinagres e condimentos e nasceu na Golegã em 1982 fundada por Carlos Gonçalves com 15 anos e o pai com 60 anos com a produção de vinagre de figo. "Começámos do zero. Fomos nós próprios que construímos o primeiro edifício daquilo que é hoje a fábrica na Golegã", recordou Carlos Gonçalves numa entrevista ao Negócios.



Têm as marcas próprias como a Paladin, que é a mais conhecida, que foi comprada em Paladin em 2000 e relançada em 2013, e que hoje tem um site de venda online e a certificação kosher. Mas também a Peninsular, a Dona Pureza e a Creative que fazem parte do portefólio de marcas com as quais abordam o mercado nacional como a internacionalização. Exporta para vários países e tem uma fábrica de vinagre em Angola numa parceria com uma empresa libanesa.



Mas, como refere Alexandra Mendes Gonçalves, CEO da Mendes Gonçalves, "estamos focados em soluções para os clientes, temos uma filosofia vocacionada para tailor made solutions e é assim que o mercado e os nossos parceiros nos reconhecem".



Alexandra Mendes Gonçalves elegeu como principais desafios a pandemia de covid-19 e a reinvenção dos negócios para o futuro. "Os efeitos da pandemia trouxeram uma grande complexidade ao nosso negócio porque todos os dias vamos sentindo o pulso da evolução da pandemia tanto no nosso país como para os mercados para onde exportamos, sabendo sempre como é que os acontecimentos estão a evoluir num determinado mercado". Acrescenta Alexandra Mendes Gonçalves que "aprendemos a gerir o negócio ao dia e ter essa flexibilidade de foco no mercado e no cliente, o que nos tem permitido superar todos esses desafios que hoje passamos".



A pensar na reinvenção dos negócios e no impacto da pandemia nos valores da sociedade, a Mendes Gonçalves redefiniu no ano passado "o propósito da empresa e, hoje, a Mendes Gonçalves quer ser uma referência na alimentação do futuro do rigor e exigência impactando tanto nas pessoas da empresa como na sociedade e meio ambiente", diz Alexandra Mendes Gonçalves.