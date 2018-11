Miguel Guimarães: "Falta uma verdadeira reforma hospitalar"

Não valerá a pena falarmos de um modelo baseado em resultados se estes forem impossíveis de alcançar ou forem exclusivamente quantitativos. Miguel Guimarães

"A limitação da autonomia e a restrição da tesouraria levam à paralisia e ao desperdício"

Sem autonomia não se consegue gerir organizações complexas como os hospitais, sobretudo quando tem de servir mais pessoas, investir em tecnologias e em inovação terapêutica e incluir experiência do doente no próprio modelo de financiamento da saúde.



"Os hospitais são organizações extraordinariamente complexas pela utilização intensiva de recursos humanos, capital, tecnologia e conhecimento. Peter Drucker afirma mesmo que representam a forma mais complexa de organização humana que alguma vez se pretendeu gerir", refere Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares. Como diz Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, hoje exige-se que um gestor hospitalar encontre "um equilíbrio na gestão entre o que é burocrático e o que é técnico, ao mesmo tempo que cumpre os objectivos empresariais e económicos da instituição que gere".



Qualidade e eficiência podem e devem andar de mãos dadas, pois a única forma de obter eficiência sustentada é mesmo através da qualidade. As derrapagens orçamentais seriam evitáveis com orçamentos adequados e realistas. É importante a transparência de resultados, claro, e equipas multiprofissionais e multidisciplinares qualificadas. Mas, essencialmente, é obrigatório não sub-orçamentar os hospitais.



Esta complexidade e a perda de autonomia da gestão em nome do controlo da despesa constituem hoje as questões que mais afectam a gestão hospitalar. Para Alexandre Lourenço, a falta de autonomia em organizações extremamente complexas tem consequências. Miguel Guimarães considera que o principal inimigo de quem faz a gestão é, o subfinanciamento crónico do SNS para enfrentar os "avanços tecnológicos (que acarretam custos elevados na aquisição de equipamentos actualizados, mas cuja aquisição é essencial para a boa prestação de cuidados) e inovação terapêutica, com orçamentos que nem sempre são adequados".



"A limitação da autonomia e a restrição da tesouraria têm conduzido o hospital público à paralisia e ao desperdício", refere Alexandre Lourenço, administrador no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Acrescenta que "apesar de estarmos a aumentar a actividade do hospital público, a nossa capacidade para atender às necessidades individuais é cada vez menor. Quem frequenta o hospital público conhece as condições de trabalho e as dificuldades dos doentes e das famílias que o procuram".





Os resultados operacionais negativos dos hospitais agravaram-se em quase 200%.





Os números confirmam o retrato. De acordo com uma avaliação do Jornal de Negócios aos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, os principais indicadores económicos de 43 das 45 unidades hospitalares com dados comparáveis entre 2014 e 2017 permite concluir que globalmente, os resultados operacionais negativos agravaram-se em quase 200%, para cerca de 460 milhões de euros, e os prejuízos quintuplicaram para cerca 440 milhões. Quanto ao EBITDA (resultados antes de impostos, amortizações, depreciações e juros), passou de 29,5 milhões de euros positivos para 296,9 milhões negativos.



Sublinha Miguel Guimarães que um dos principais desafios na gestão hospitalar é o desenvolvimento de um modelo de financiamento partilhado entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde secundários de base populacional, bem como a inclusão da experiência do utente, do doente, no próprio modelo de financiamento da saúde.



Para Alexandre Lourenço, os modelos baseados em resultados em saúde são bastante exigentes para as organizações, nomeadamente na padronização dos percursos clínicos dos doentes e nos sistemas de informação. "Nesta área a colaboração entre administradores, profissionais de saúde e doentes é essencial. Por outro lado, os resultados em saúde necessitam ser analisados conjuntamente com os custos gerados. Nesta vertente os modelos de custeio baseados em actividade devem ser desenvolvidos", acentua o gestor hospitalar.



"A boa gestão e os bons resultados conseguem-se com rigor, profissionalização, qualificação e responsabilização dos gestores. Os conselhos de administração devem ser responsabilizados pelo seu orçamento e actividades. Se o seu desempenho for inadequado devem ser substituídos", sublinha Alexandre Lourenço.