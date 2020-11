Na melhor ótica é essencial superar expectativas

Grande Prémio Ótica do Ano

Melhor Atração de Clientes

Queremos superar as expectativas das pessoas que nos procuram, portanto, teremos de estar sempre um passo à frente. Cláudia Mendes

Responsável da loja do Saldanha Residence da Alberto Oculista

- Alberto Oculista- loja Saldanha Residence Alberto OculistaO branco predomina na loja no Saldanha Residence que recebeu o prémio da Excelência Ótica Essilor para a Melhor Atração de Clientes. "A importância destes prémios está no reconhecimento do nosso trabalho, esforço e dedicação. A nossa participação faz com que as expectativas acerca do nosso trabalho fiquem ainda mais altas, portanto, todos os dias tentamos superar-nos no trabalho que já desenvolvemos diariamente", referiu Cláudia Mendes, responsável pela loja do Alberto Oculista, rede que começou quando, em 1984, José Alberto Caires abriu uma loja de ótica no Funchal.A grande concorrência no mercado da ótica é o principal desafio e implica capacidade de diferenciação como o novo projeto para óculos personalizados, graças ao software VEA (Virtual Eyewear Assistant), mas sobretudo "fazer todos os dias o que pode ser o melhor para o nosso cliente, superar expectativas é o essencial", sublinha Cláudia Mendes.A responsável pela loja no Saldanha Residence da rede Alberto Oculista considera que "o desenvolvimento do setor da ótica é importante para os nossos clientes, até porque o mundo que nos rodeia, vai evoluindo tecnologicamente todos os dias, e nós não nos podemos esquecer de que temos de acompanhar esse desenvolvimento, temos de procurar sempre as melhores soluções, garantir que conseguimos sempre a melhor escolha para as pessoas que nos procuram, isso é que depois faz com que este desafio seja constante e diário".Galardoada com o prémio da Excelência Ótica Essilor -Grande Prémio Ótica do Ano, a Alberto Oculista fez a sua expansão inicial de rede por lojas na Madeira, tendo em 2011 alargado os seus horizontes territoriais ao continente e ao arquipélago dos Açores. Neste processo chegaram a passar de duas para oito lojas em 30 dias, referiu Miguel Caires, que representa a segunda geração na liderança da empresa. Hoje, a Alberto Oculista conta com mais de 68 lojas em Portugal e uma loja em Madrid, inaugurada em 2017.Os objetivos são sempre "ser mais e melhor", afirma Cláudia Mendes. O que na sua opinião significa que "queremos todos os dias superar as expectativas das pessoas que nos procuram, os clientes são cada vez mais exigentes e são também mais informados, portanto, nós teremos de estar sempre um passo à frente do que as pessoas, que nos visitam, procuram. Temos de ter sempre alguma coisa que seja ainda melhor do que estão à espera".