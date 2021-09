Negócios Sustentabilidade | O amanhã debate- se hoje: Economia Circular – Reiventar os modelos de negócios

O Jornal de Negócios lança, pelo segundo ano consecutivo, o maior ciclo de talks sobre Sustentabilidade. Na segunda semana vamos debater «Economia Circular: Reinventar os modelos de negócio», com a presença de grandes oradores especialistas no tema. Os tópicos a debate serão:

O contributo da Economia Circular para atingir objetivos do Acordo de Paris

Sustainable Product Initiative da EU e Transição para uma Economia Circular

Papel das empresas, regulador e do cidadão para uma Economia Circular

Fatores de sucesso para soluções mais circulares

O debate será transmitido esta quinta-feira, 16 de Setembro, às 21h00, no Site e Facebook do Jornal de Negócios e as conclusões publicadas num suplemento dedicado

Saiba mais em sustentabilidade.negocios.pt/talks





PROGRAMA:

21h00 ABERTURA INSTITUCIONAL

João Neves, Secretário de Estado Adjunto e da Economia

21h10 KEYNOTE SPEAKER

Gautam Narasimhan, Senior adviser for climate, energy and environment, UNICEF

21h25 PAINEL DE DEBATE | ECONOMIA CIRCULAR – REINVENTAR OS MODELOS DE NEGÓCIO

Helena Pereira, Presidente, Fundação Ciência e Tecnologia

Fernando Ventura, Diretor de Projetos de Eficiência e Inovação Ambiental, Jerónimo

Martins

Natan Jacquemin, Fundador, Nam

Paulo Lemos, Direção Geral ENV e ex-Secretário de Estado do Ambiente

Moderação: Diana Ramos, Diretora, Jornal de Negócios

22h10 ENCERRAMENTO

Reveja a Talk aqui