Negócios Sustentabilidade | O amanhã debate-se hoje. Talk "Descarbonização - Atuar já compensa". Assista em direto

Na primeira semana vamos debater «Descarbonização: Atuar já compensa», com a presença de grandes oradores especialistas no tema. Os tópicos a debate serão:



- Transição climática e sustentabilidade

- Os investimentos previstos no PRR para a descarbonização

- O serviço de sequestro de CO2 pelos sistemas naturais essenciais para a neutralidade carbónica

- O papel do hidrogénio (H2) na descarbonização e as oportunidades para Portugal



O debate é transmitido esta quinta-feira, 9 de Setembro, às 21h00 no Site e Facebook do Jornal de Negócios e as conclusões publicadas num suplemento dedicado.



PROGRAMA:

21h00 Boas Vindas

Diana Ramos, Diretora. Jornal de Negócios

21h05 Abertura Institucional

João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e da Ação Climática

21h20 Keynote Speaker

Filipe Duarte Santos, Professor Catedrático, Faculdade de Ciências da Universiade de Lisboa e

presidente do CNADS

21h35 PAINEL DE DEBATE | Descarbonização – Atuar já Compensa

Júlia Seixas, Professora, FCT e Presidente, DCEA

Filipe Duarte Santos, Professor Catedrático, Faculdade de Ciências da Universiade de Lisboa

e presidente do CNADS

Ana Quelhas, Diretora da Hydrogen Business Unit, EDP

Tiago Ramos, Hydrogen Bus Project Leader e e.Mobility Manager - Hardware Electric Systems

& Harness/Fuelcell, Caetano Bus

Moderação: Diana Ramos, Diretora, Jornal de Negócios

22h15 Encerramento