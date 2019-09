Novos estilos de vida trazem novas formas de habitar

53,8%

Objetivo

gostaria de viver numa casa própria.

Apoios para os jovens

"Os jovens precisam de soluções para a sua mobilidade no âmbito da sua formação", referiu João Paulo Rebelo (na foto em cima), secretário de Estado da Juventude e Desporto, para sublinhar a criação do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior para responder à escassez de oferta ou ao elevado custo financeiro, que muitos estudantes universitários enfrentam. Tem por objetivo oferecer em 2030 cerca de 30 mil camas para estudantes do ensino superior a preços regulados. Neste ano letivo, cerca de 600 novas camas já estão disponíveis em todo o País para os estudantes do ensino superior, representando um aumento de 4%.



"A sociedade é feita de mutação constante e as formas de vida multiplicaram-se. Tantas são as pessoas que se emancipam para viver sozinhas, tantos são os agregados que resultam, por exemplo, de divórcios. São milhares e milhares de pessoas que precisam de poder alcançar soluções, seja pela via da compra, seja através do arrendamento" acentuou João Paulo Rebelo. Deu como exemplo o programa de apoio ao arrendamento por jovens "Porta 65", que em 2018 mais de 8 mil agregados jovens, o maior número de sempre.



João Paulo Rebelo falou ainda do programa "Da Habitação ao Habitat", um projeto-piloto executado em alguns bairros, de norte a sul do País, "que tem a sua génese em algo aparentemente tão simples, mas, na verdade, tão complexo: articular políticas públicas e a ação dos agentes que já operam naqueles territórios".

"Apesar da vontade, a realidade é que a maioria dos jovens portugueses estão-se a emancipar por volta dos 29 anos", salientou Ricardo Sousa. O grupo dos emancipados é liderado pelas mulheres, 81% dos emancipados tem mais de 30 anos. Os mais jovens, entre os 18 e 24 anos têm mais dificuldade de sair de casa por causa dos rendimentos.O problema da habitação e do acesso à habitação não está, segundo Ricardo Sousa, no mercado imobiliário, "o grande desafio está no rendimento destes jovens". Os rendimentos médios dos jovens, com 70% a ganhar menos de mil euros, 10% menos de 500 euros e 5% não têm rendimento. Cerca de 37% dos jovens emancipados dependem do apoio da família para viverem de forma independente.A ambição, nomeadamente dos emancipados, é ter casa própria, mas existe necessidade de um mercado de arredamento, porque os jovens procuram, numa primeira etapa, "solução temporária e flexível e a sua primeira opção é o arrendamento, embora não exista a solução adequada às suas necessidades"."Esta geração tem muita ambição e ideias claras: ter dois filhos, casa própria, viver no sítio em que viveu, mas no futuro, a cinco anos e com emprego e rendimento estáveis, 88% quer ter casa própria", afirma Ricardo Sousa. Nos jovens que se estão a emancipar o desejo de casa própria baixa para 54%. Sublinhou que apesar de considerar positiva a propriedade, que é uma forma de poupança e fixação, Portugal "precisa de um mercado de arrendamento profissional, sobretudo para fazer face às necessidades transitórias dos jovens e das famílias portuguesas".Ricardo Sousa destacou "a consciência ambiental e ecológica dos jovens, sobretudo na eficiência energética e na sustentabilidade". Uma outra tendência tem a ver a valorização das "áreas comuns o que abre a oportunidade a soluções de co-living, de co-housing, onde as áreas comuns e partilhadas são muito valorizadas".Será a geração digital a fazer a transição progressiva da propriedade para o arrendamento, acredita Ricardo Sousa. Por isso, é necessário criar "condições para que o co-living, o co-housing, a industrialização da construção, passem de soluções de elites e passem a generalizar-se aos grupos de jovens e à população portuguesa".