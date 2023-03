O admirável mundo do Open Data

O exemplo da Covilhã na gestão inteligente Luís Ferreira fez um enquadramento da zona da Covilhã, onde 78% dos clientes já tem um contador inteligente e 97% destes aparelhos recolhem o consumo de 15 em 15 minutos. "Na Covilhã, cerca de 83% dos clientes são domésticos e 17% são não domésticos. Está dentro da média nacional". O consumo elétrico na cidade evoluiu 10,4% em 2022, acima da média nacional que foi de 2%, impulsionado pelo crescimento industrial. As ligações à rede na Covilhã cresceram 41%.

Chama-se Open Data E-Redes e é um portal de dados abertos que a E-redes lançou no final do ano passado. Permite " partilhar dados que agregamos na nossa atividade com toda a sociedade", afirmou Luís Tiago Ferreira, da E-Redes, que falou na conferência sobre "Os Dados: Open Data E-Redes", durante a sessão sobre "Transição Energética In Loco". A E-Redes está presente de norte a sul de Portugal continental a gerir, a investir, a operar e a manter a rede elétrica. Os contadores estão em todas as habitações a registar o consumo diário de 15 em 15 minutos. Os dados recolhidos mostram a evolução do país na rede elétrica, contadores inteligentes, operação de rede, integração de renováveis, ligação de mobilidade elétrica e ligação a novos clientes.Nas comunidades intermunicipais da Beira Baixa foram feitas experiências com a iluminação pública e bombas de calor que permitiram poupar energia, como explicou Carlos Santos, da Enerarea (Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior). "Temo-nos centrado muito no projeto ligado ao fornecimento de energia elétrica através da compra conjunta de eletricidade. Há uma poupança significativa do ponto de vista financeiro", destacou, na intervenção "Os Planos: Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior".No Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia (PPEC) já foram aprovadas 48 medidas num investimento de 23,46 milhões de euros, com 878 940 MWh de redução de energia (eletricidade e gás) e poupança anual de 45,83 milhões de euros, em implementação até agosto de 2024, adiantou Carlos Santos.