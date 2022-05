A E-REDES, em parceria com o Negócios, organiza um ciclo de conferências com universidades de referência para debater o contributo das redes de distribuição de eletricidade para a transição energética.



A primeira conferência, que terá lugar na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), conta com a presença do secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba.



Assista ao evento no próximo dia 6 de junho, pelas 9:30, no site e facebook do Jornal de Negócios.



PROGRAMA

9:00 RECEÇÃO

9:30 ABERTURA

João Falcão e Cunha, Diretor da FEUP

Filipe Araújo, Vice-Presidente da C.M. Porto

José Ferrari Careto, PCA E-REDES



10:00 | 1º PAINEL | PRODUÇÃO DISTRIBUÍDA E COMUNIDADES DE ENERGIA

Cláudio Monteiro, FEUP / SYSTEC

João Peças Lopes, FEUP / INESC TEC

Basílio Simões, Cleanwatts

João Filipe Nunes, E-REDES



11:00 | COFFEE-BREAK



11H30 | 2º PAINEL | ENERGIA E DADOS

Ricardo Bessa, INESC TEC

Carlos Sampaio, Elergone

Miguel Gomes, EFACEC

Joaquim Teixeira, E-REDES



12H30 – ENCERRAMENTO

João Galamba, Secretário de Estado do Ambiente e da Energia