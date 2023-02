O Estado da Inovação em Portugal debate-se em Leixões

O Jornal de Negócios em parceria com o BPI, a Claranet, a COTEC Portugal e a Nova SBE, lançaram o Prémio Nacional de Inovação (PNI), uma iniciativa cujo principal objetivo é identificar e reconhecer projetos que contribuem para a inovação e a transformação digital das organizações em Portugal.





A primeira conferência do PNI é no próximo dia 15 de fevereiro, no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões. Uma manhã que servirá para debater o Estado da Inovação em Portugal. A aposta em inovação do País deve ser inquestionável, atendendo a que mais inovação significa mais crescimento económico, mais produtividade e mais emprego qualificado.





O evento contará com a presença de Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, Francisco Barbeira, administrador do BPI, e António Miguel Ferreira, managing director da Claranet.





Pedro Brito, associate dean da Nova SBE, fará a apresentação do prémio, enquanto Rui Coutinho, executive director Innovation Ecosystem da Nova SBE, será o primeiro keynote speaker do dia, abordando o tema "O Estado da Inovação".





Vasco Portugal, CEO da Sensei Tech, irá apresentar a sua "Innovation Story", cedendo depois o palco ao debate "Desafios da Inovação em Portugal", que contará com a participação de Afonso Eça, diretor executivo do Centro de Excelência de Inovação e Novos Negócios do BPI, Ana Casaca, diretora de inovação da Galp, e Sérgio Silvestre, diretor-geral da Claranet Labs.