O futuro está em Semear mais

Inovação e Adaptação à Covid-19

Vencedor Semear



"Todas as crises trazem barreiras e obstáculos, mas sempre uma janela de oportunidade, por muito pequena que seja", sublinha Joana Santiago, presidente da Associação BIPP - Inclusão para a Deficiência. Esta associação é uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) que tem "como missão a integração socioprofissional de jovens e adultos com dificuldade intelectual e de desenvolvimento através da produção hortícola biológica", sublinha Joana Santiago.



A pandemia de covid-19 afetou a formação em que a parte presencial é importante e criou mais barreiras para empregabilidade, e que é feita pela Semear Academia, que faz a formação profissional agroalimentar e a inclusão sócio profissional de jovens e adultos, entre os 18 e os 45 anos, com dificuldade intelectual e de desenvolvimento.



Mas os negócios sociais tiveram possibilidade de se adaptar. O Semear na Terra tem uma exploração agrícola com 12 hectares e que é composta por culturas diversas, e fica situada no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária em Oeiras. Produzem e vendem em formato de cabazes para o consumidor final, para as empresas e até para a restauração.



Às voltas da pandemia



Nesta pandemia a adaptação coube a todos. "Virámos agricultores, operadores de armazém, distribuidores, cozinheiros, e moldámo-nos às nossas necessidades. Conseguimos ir diretamente à casa das pessoas em vez de mostrarmos o nosso trabalho na "nossa casa".



Sublinhou que "a solidariedade e o enorme voluntariado das nossas equipas permitiram que chegássemos mais longe. Que fôssemos mais equipa e mais inclusão. Obviamente o apoio das pessoas e das empresas também nos motivou a perceber e a fazer mais diferença. Vimos ainda mais diretamente o impacto que trazemos quando nos juntamos ainda mais", salientou a Joana Santiago.



Um dos objetivos para o futuro é a junção e centralização das várias unidades como a Academia, a Terra, e a Mercearia para ganhar eficiência e escala, "e com isso aumentar os nossos resultados mantendo o mesmo esforço", refere Joana Santiago. Acrescenta, que há o sonho de ver "o Semear em mais locais, e possivelmente com lojas onde conseguimos fechar o círculo, ou seja, formar e empregar pessoas que vendam os produtos e serviços que todos fazemos com amor e dedicação nas várias unidades do Semear", afirma Joana Santiago.



Acrescenta que "o grande objetivo do Semear, como um programa integrado, é garantir o seu crescimento sustentável de forma a fazer crescer o seu impacto social e ambiental fazendo cumprir a nossa missão com o maior número de beneficiários possível".