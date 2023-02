O futuro passa pela sustentabilidade

"Tendo em conta a importância que a sustentabilidade tem hoje na economia, sobretudo para as empresas que estão inseridas em cadeias de valor global, na próxima edição da PME Excelência vão ser introduzidos fatores de sustentabilidade na avaliação e creditação das empresas", explica Nuno Gonçalves, vogal do Conselho Diretivo do IAPMEI.



Outra razão para esta decisão está relacionada com o crescimento das denominadas "finanças verdes". Em termos de financiamento, "os bancos estão a utilizar mais este tipo de indicadores na consideração nas condições de financiamento às empresas que podem ser melhores ou piores consoante as características de sustentabilidade".



Carlos Abade, vogal do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, considera que dimensão atual da PME Líder é muito financeira, privilegia o ponto de vista dos resultados. Realça a importância dos indicadores ESG, que tem a ver com a sustentabilidade nas suas dimensões ambiental, social e de governo da empresa, nomeadamente, a sua importância para o financiamento das empresas.



Financiamento verde



"Hoje nos bancos quando decidem têm nas salas de crédito uma fotografia da situação financeira da empresa e, do outro lado, uma fotografia do ponto de vista da sustentabilidade e qual é o contributo que as empresas têm ao nível dos indicadores ESG", disse Carlos Abade.



Revelou que esta instituição o Turismo de Portugal tem desenvolvido com o Novobanco e outras instituições de crédito, e com a Confederação do Turismo de Portugal, o programa, "Empresas de Turismo 360º", para acelerar o processo de incorporação da gestão ESG dentro das empresas. Porque Carlos Abade tem a convicção "de que, no futuro, as empresas ou têm gestão ESG e estão no mercado ou se não existe gestão ESG, a médio prazo pode tornar-se um problema para as empresas."