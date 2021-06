O impacto do Green Deal nas florestas e empresas

Esta é uma conferência no âmbito da 3ª edição do Prémio Floresta e Sustentabilidade, uma iniciativa bienal do Jornal de Negócios, Correio da Manhã e da CELPA, que tem por objetivo distinguir, premiar e dar visibilidade às boas práticas florestais, com foco na sustentabilidade.

PROGRAMA

16h00 Boas-Vindas

António Redondo, Presidente, CELPA

16h10 Abertura Institucional

Pedro Siza Vieira, Ministro Estado, da Economia e da Transição Digital

16h30 Apresentação do Prémio Floresta e Sustentabilidade

Ana Cláudia Coelho, Partner, PwC

16h40 Debate | IMPACTO DO GREEN DEAL NAS FLORESTAS E EMPRESAS

Elvira Fortunato, Cientista, Professora Catedrática e Vice-Reitora, FCT

da Universidade NOVA de Lisboa

Humberto Rosa, Diretor para o Capital Natural D-G Ambiente, Comissão

Europeia

Jorge Moreira da Silva, Diretor Cooperação para Desenvolvimento, OCDE

Margarida Tomé, Professora Catedrática, Instituto Superior Agronomia

Moderação: Diana Ramos, Diretora, Jornal de Negócios

17h30 Encerramento | Francisco Gomes da Silva, Diretor- Geral da CELPA