O impacto do progresso tecnológico no crescimento das organizações

A primeira talk do Prémio Nacional de Inovação (PNI) serve para dar os testemunhos do BPI, Claranet, Galp HPE, Gabinete de Cibersegurança e Unbabel, sobre a importância da inovação e os desafios que coloca às organizações.

O evento começa com a apresentação e explicação do Prémio Nacional de Inovação pelo Rui Coutinho, executive director do Innovation Ecosystem da Nova SBE.



Seguem-se seis intervenções individuais de 10 minutos. Afonso Eça, diretor executivo do Centro de Excelência para a Inovação e Novos Negócios do BPI, fala sobre a web 3.0 e o papel da banca. O executive director da Claranet Portugal, Vasco Afonso, aborda o tema da cloud, enquanto o chief information officer e digital officer da Galp, Nuno Pedras, explica as transformações que estão a acontecer no posto de trabalho, dando o exemplo de uma empresa com diferentes realidades.



O chief executive officer da HPE Portugal, Carlos Leite, aborda um tema que está na agenda de muitos decisores: as tecnologias sustentáveis no setor de IT.



Como não há inovação sem segurança, o contra-almirante António Gameiro Marques, diretor geral do Gabinete Nacional de Segurança, explica os desafios que enfrentam as empresas e o Estado. A última intervenção é a do vice presdente de inovação de produto da Unbabel, Paulo Dimas, uma startup especializada em inteligência artificial.

O Prémio Nacional de Inovação é uma iniciativa do Jornal de Negócios, BPI e Claranet, em parceria com a Nova SBE e a COTEC Portugal. O principal objetivo é identificar e reconhecer projetos que contribuem para inovação e a transformação digital das empresas em Portugal.