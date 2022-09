O império da tecnologia e dos “outcomes” em saúde

| A voz do médico que escreve

Categoria - Adoção de tecnologia

Projeto - Gentil - Voice to Text:

Instituição - Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO-Porto)

| Doses com peso e medida

Categoria - Value-Based Healthcare

Projeto - Impacto do cálculo por dose banding - optimising doses

Instituição - Hospital do Espírito Santo de Évora

| Doses com peso e medida

Categoria - Value-Based Healthcare

Projeto - Impacto do cálculo por dose banding - optimising doses

Instituição - Hospital do Espírito Santo de Évora

| Serviços de urgência com psicólogos

Categoria - Organização centrada no doente

Projeto - Psicologia no Serviço de Urgência

Instituição - Centro Hospitalar Universitário de São João

| Os resultados clínicos dos doentes contam

Categoria - Value-Based Healthcare

Projeto - VBH como ferramenta de gestão: da clínica aos custos

Instituição - CUF

| Uma app para a recuperação

Categoria - Adoção de tecnologia

Projeto - +PERTO - Programa de Enfermagem de Reabilitação Tecnológico

Instituição - Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa

Esta ferramenta faz o reconhecimento em tempo real de voz para texto, tendo disponíveis dicionários e modelos linguísticos para diferentes especialidades médicas. Este projeto surge da necessidade de registar a informação no processo clínico de forma mais rápida e com menor esforço. A ferramenta adotada foi a Invox Medical, da Vocali e implementada pela Fujifilm Portugal, com a gestão da mudança realizada pela ValeConsultores. Os dicionários específicos para oncologia foram criados tendo por base os relatórios das consultas de grupo de cada especialidade, em que foi feita a anonimização de informação sensível, a extração de palavras não validadas, a identificação de abreviaturas e siglas e a atribuição da fonética correta a cada uma das palavras verificadas. Foi um processo com várias interações com o intuito de alcançar uma taxa de acerto no reconhecimento e transcrição de 90% (mínimo) no momento do arranque.O projeto do Dose Banding surgiu da necessidade de simplificar e tornar mais eficiente o processo de preparação/manipulação de medicamentos na nova Unidade de Preparação de Citostáticos do Hospital Espírito Santo de Évora. Foi implantado em janeiro de 2018, por três farmacêuticos: Gonçalo Cainé, Sara Machado e Nuno Landeira. "A otimização das doses por Dose Banding, um método alternativo de cálculo de doses de acordo com intervalos de doses previamente estabelecidos, é algo que já se pratica em grandes centros hospitalares da Europa como em Espanha ou o Reino Unido", considerou Gonçalo Cainé. Traz enormes vantagens para o doente, para o hospital e para as equipas de saúde, reduzindo o tempo de produção, diminuindo a probabilidade de erro associado a medições e cálculos de dose, promovendo também o uso racional do medicamento minimizando o desperdício dos fármacos, mantendo a eficácia terapêutica.O projeto do Dose Banding surgiu da necessidade de simplificar e tornar mais eficiente o processo de preparação/manipulação de medicamentos na nova Unidade de Preparação de Citostáticos do Hospital Espírito Santo de Évora. Foi implantado em janeiro de 2018, por três farmacêuticos: Gonçalo Cainé, Sara Machado e Nuno Landeira. "A otimização das doses por Dose Banding, um método alternativo de cálculo de doses de acordo com intervalos de doses previamente estabelecidos, é algo que já se pratica em grandes centros hospitalares da Europa como em Espanha ou o Reino Unido", considerou Gonçalo Cainé. Traz enormes vantagens para o doente, para o hospital e para as equipas de saúde, reduzindo o tempo de produção, diminuindo a probabilidade de erro associado a medições e cálculos de dose, promovendo também o uso racional do medicamento minimizando o desperdício dos fármacos, mantendo a eficácia terapêutica.Os serviços de psicologia do Centro Hospitalar Universitário de São João estão no centro do apoio psicológico ao Serviço de Urgência (SU), para suporte psicológico aos doentes e familiares em situação de crise, bem como aos profissionais de saúde, que começou em março de 2021 e em junho de 2021 foi alargado ao Serviço de Urgência de Pediatria. Em março de 2022, foi celebrado um protocolo entre o CHUSJ e o INEM (na área da psicologia clínica) para agilização e antecipação de situações que carecem de apoio psicológico. No ano de 2021 foram atendidos mais de 200 familiares, realizadas mais de 100 intervenções de suporte à transmissão de más notícias e realizadas mais de 30 intervenções extra-horário definido no protocolo. "Constitui uma experiência inovadora em Portugal e não existente em outro hospital português", disse Eduardo Carqueja, diretor do Serviço de Psicologia. Acrescenta que "o CHUSJ é o primeiro centro hospitalar a ter a presença diária de psicólogos no Serviço de Urgência. É uma experiência inovadora e que ainda não é replicada por qualquer outro hospital português."O programa Value@CUF nasceu, em 2015, enquanto projeto-piloto para evidenciar os resultados clínicos centrados no doente. Com a experiência adquirida na recolha de "outcomes", a CUF tornou, em 2017, o VBH num dos seus pilares estratégicos aliado ao seu projeto clínico diferenciador. Uma equipa multidisciplinar, composta por equipas clínicas e de gestão, com comprovada experiência e expertise em várias patologias, tornou possível a aplicação do VBH como ferramenta de gestão. Esta metodologia garante não só a melhoria da monitorização da prática clínica como promove, ainda, uma cultura de melhoria contínua, assim como uma gestão pensada com o doente no centro, de forma eficiente e preparada para novos modelos de saúde. Para a CUF, o VBH desenvolve-se com parcerias, pelo que têm sido estabelecidos contactos com universidades, grupos de trabalho, entidades pagadoras e outros "stakeholders" de mercado, estando hoje o programa com mais de 10 mil doentes monitorizados/em monitorização, em 11 hospitais e clínicas da rede CUF.Este projeto surgiu para aproximar as duas unidades do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS)dos seus utentes distribuídos por uma grande área, tendo arrancado no serviço de ortopedia. O +PERTO é um programa de reabilitação digital e um canal de comunicação através de uma aplicação para pessoas submetidas a operações de artroplastia total do joelho. Através da app é possível fazer preparação física, psicológica e pré-operatória para o aumento das capacidades do doente para uma melhor experiência cirúrgica, e o empoderamento no seu processo de reabilitação e recuperação pós-cirúrgica. Este programa está dividido em três fases: preparação, hospitalização e recuperação, cada uma com iniciativas presenciais e que envolvem a app. Como principais parceiros, este projeto contou com profissionais de saúde e peritos na área da reabilitação, docentes e investigadores da Escola Superior de Enfermagem do Porto e do Instituto Politécnico de Bragança e do departamento de informática do CHTS, em colaboração com uma empresa de informática externa.