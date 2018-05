O Jornal de Negócios e o Santander Advance Empresas percorrem o País

O Jornal de Negócios, o Correio da Manhã e o Santander Advance Empresas lançam a iniciativa REGIÕES MAIS FORTES, que irá percorrer em 2018 sete cidades do país com o objectivo de reunir empresários, gestores, académicos e associações da região em Conversas Soltas.



Esta iniciativa realiza-se no âmbito da BOX Santander Avance Empresas, um espaço de encontro com as empresas, negócios e universidades, promovido pela instituição desde 2016, e que leva às regiões uma oportunidade de partilha de boas práticas, ideias e conhecimento.





O Conversas Soltas irá juntar em Torres Vedras empresários e gestores numa reunião dedicada ao setor das Hortícolas e Frutícolas. Os temas em cima da mesa são competitividade, exportação e internacionalização, financiamento e os desafios do sector.





A Box Santander Advance Empresas vai estar em Torres Vedras nos dias 16, 17 e 18 de Maio.

Oradores:

António Gomes, Presidente, Associação Interprofissional de Horticulturas do Oeste

Carlos Santos Lima, Diretor Coordenador Negócios Santander, Santander

Domingos dos Santos, Presidente da Direcção, Frutoeste

Laura Rodrigues, Vice-Presidente, Câmara Municipal de Torres Vedras

Miguel Barbosa, Director-Geral, Luís Vicente

Moderador: Andreia Vale, Jornalista, CMTV