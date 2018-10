Rita Flores, Médica oftalmologista do Centro Hospitalar Lisboa Central David Martins

O primeiro passo no tratamento da retinopatia diabética foi a utilização do laser. "Era a arma terapêutica contra a retinopatia diabética", assegurou Rita Flores.Provou-se eficaz no tratamento dos doentes diabéticos, tendo sido aplicada na periferia da retina, destruindo as áreas isquémicas. "Até há 10 anos, também se aplicava na região central para reduzir o edema, poupando os 500 micra centrais, que deve ser privada de fotocoagulação", explica Rita Flores."O laser era muito económico mas nos estudos mostram que, com laser, perdia-se menos visão mas raramente se ganhava visão. Dizíamos aos doentes: se não fizer laser vão cegar mais depressa", recorda João Figueira.As injecções vieram mudar o paradigma, garante João Figueira. "Os doentes são injectados e muitos melhoram a sua visão."A partir de 2005, surgiram fármacos injectáveis intravítreas de anti-VEGF, com a função de baixar os níveis e a redução do edema macular. O tratamento do edema macular, com intravítreo, foi eficaz e "trouxe a esperança no controlo a longo prazo no tratamento destes doentes", assinala Rita Flores.Um plano de injecções, mesmo agressivo, implica, no primeiro ano, cerca de sete injecções, mas nos três anos seguintes, são suficientes uma a duas injecções por ano. Os doentes ficam relativamente controlados a partir do quarto ano."Hoje deixou-se praticamente de utilizar o laser nos edemas, é marginal", refere Rita Flores. "O laser tem também alguma eficácia no controlo da isquemia periférica."Para a doença proliferativa, o laser ainda é uma realidade, mas também pode ser feito com tratamentos de associação. Existem fármacos que têm um papel no tratamento do edema macular diabético que são os corticóides de aplicação intravítrea. E a cirurgia surge para as complicações do hemovítreo e o deslocamento de retina traccional.Em termos de custos, os novos fármacos têm impacto no sistema de saúde. Segundo João Figueira, "o laser custa 15 mil euros e da para tratar os doentes todos de um hospital durante 15 anos. Mas com as injecções gasta-se 15 mil euros num mês em tratamentos no hospital."Contudo compensa pois trata-se de "população activa que vai melhorar a sua capacidade de visão para trabalhar e pagar impostos, vai evitar mais casos de cegueira, com a carga familiar, social, psicológica que acarreta".João Figueira insiste que se a retinopatia diabética "for tratada precocemente evita as cirurgias para coisas mais complexas que ainda vão ser mais caras".