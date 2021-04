O parque geológico que começou com um dinossauro

"O Geoparque é uma estratégia de desenvolvimento do território baseada num desenvolvimento turístico sustentável que está entre a serra e o barrocal. Temos valores geológicos e geomorfológicos, da paisagem e da biodiversidade como um dinossauro de há 250 milhões de anos, que foi descoberto em 2010 e cinco anos depois foi classificado como uma nova espécie e um valor paleontológico único e com valor internacional", considerou Luís Pereira, coordenador da Georparque Algarvensis pela Câmara Municipal de Albufeira.



Depois existem vários geo-sítios no território destes concelhos que cumprem e preenchem os critérios da candidatura a geoparque, cuja rede atual é composta 147 geoparques mundiais UNESCO em 41 países. Luís Pereira elenca geo-sítios de relevo nacional e regional como a própria rocha da Penina onde foi descoberto o dinossauro, no grés de Silves, que é um valor geológico de valor nacional, Vale Fuzeiros em Silves tem vestígios de vulcanismo, os calcários do Escarpão em Albufeira e a zona de Paderne que representam no Jurássico Superior um mar tropical, a mina de sal-gema em Loulé, que é visitável, e faz parte da história geológica do que foi o grande continente Pangea.



O critério da UNESCO para considerar o Geoparque na rede mundial de geoparques considera não só o conjunto de geo-sítios internacional, nacional e local mas também a existência de um programa de valorização territorial.



Segundo Luís Pereira esta deve ser baseada em três pilares, a educação com um projeto educativo nas escolas mas a educação para que a população desenvolva atividades que possam tirar mais-valias económicas do geoparque. Depois a produção de conhecimento científico e ter um projeto de salvaguarda da geologia.



O terceiro pilar, implica um programa de geoturismo com uma oferta turística baseada nos elementos geológicos, em programas interpretativos e circuitos turísticos. "Nos próximos dez anos vai ser o projeto mais importante e significativo e que mais sustentabilidade vai trazer às comunidades locais deste território", conclui Luís Pereira.