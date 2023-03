O pioneiro nas energias renováveis oceânicas

Prémio - personalidade

Vencedor - António Sarmento

Leia Também Governo faz grande aposta na economia azul

As energias renováveis marinhas compreendiam apenas a energia das ondas e a das correntes marítimas (...) Eram vistas, até certo ponto, como algo excêntrico, embora potencialmente prometedor. António Sarmento

Professor do Instituto Superior Tecnico e fundador da WavEC offshore Renewables

António Sarmento, o vencedor do Prémio Personalidade, é Professor do Instituto Superior Técnico (IST), fundador e assessor da direção da WavEC Offshore Renewables , é considerado um pioneiro na área. Licenciou-se em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico, onde se viria a doutorar em 1985, com a primeira tese sobre o tema da energia das ondas em Portugal e das primeiras no mundo. Na altura , como recordou na cerimónia,"as energias renováveis marinhas compreendiam apenas a energia das ondas e a das correntes marítimas, sob a forma de projetos de investigação e desenvolvimento e de inovação". As energias renováveis, em geral, "eram vistas, até certo ponto, como algo excêntrico, embora potencialmente prometedor".Momento marcante na sua carreira foi a criação do WavEC, em 2003, uma parceria do IST com 11 empresas interessadas no desenvolvimento da energia das ondas. Instituição que viria a gerir até ao final de 2022, quando passou o testemunho de presidente da direção da WavEC a Marco Alves.Nesta sua jornada de mais de quatro décadas no setor destacou a conclusão da reparação da central do Pico, nos Açores, em 2007, "data em que passou a ser um ativo do WavEC, e o início da sua operação em regime de demonstração durante 10 anos, o que a torna a central de energia das ondas com maior longevidade em todo o mundo".A sua grande obra é o WavEC, que, como António Sarmento explicou, "teve um papel muito importante para o desenvolvimento das energias renováveis marinhas, quer do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico (Central do Pico, AWS, CorPower, Wedge, WaveRoller, WindFloat, etc.), quer do ponto de vista de promoção das energias renováveis marinhas junto do público, das empresas e da administração pública, quer do apoio ao desenvolvimento de políticas públicas adequadas ao setor". António Sarmento mencionou, neste percurso, o papel do IST e o Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, "anteriores ao WavEC e igualmente com grandes contribuições para o setor".