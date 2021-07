O prémio para as boas práticas em saúde

O Jornal de Negócios e a Janssen, com o apoio institucional da APAH – Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares e com a Accenture enquanto knowledge partner, pretendem com a 3.ª edição do Prémio Investir em Saúde 2021 reconhecer e distinguir as melhores práticas na área da saúde nas seguintes categorias: ValueBased Healthcare, Recuperação da Pandemia e Adoção de Tecnologia.

As candidaturas estão abertas até 12 de setembro de 2021 em https://cofinaeventos.com/conferenciainvestiremsaude/ficha-de-candidatura/, são gratuitas e cada candidato pode apresentar até três propostas, desde que reúna as condições constantes do regulamento.

As candidaturas devem ser submetidas no formato poster, obrigatoriamente por meio eletrónico, em ficheiro PDF de alta resolução ou com uma resolução que permita que o texto e as ilustrações sejam projetados e legíveis a uma distância de 1,5 m. O layout do poster é disponibilizado no site www.investiremsaude.negocios.pt e os candidatos devem descarregar, preencher com os projetos candidatos e, posteriormente, submeter através do contacto boostactivate@cofina.pt.

As candidaturas submetidas são previamente analisadas pela Accenture e depois o júri faz a avaliação e a seleção dos vencedores.

O júri é constituído por Alexandre Lourenço, presidente da APAH – Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, a que preside, Ana Sampaio, presidente da APDI - Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino, Fernando Araújo, presidente do conselho administrativo do Centro Hospitalar de S. João, Filipa Mota e Costa, diretora-geral da Janssen Portugal, e Filipe Costa, deputy director of Operations do Hospital da Luz.

Os vencedores das edições anteriores

2019

ValueBased Healthcare- Centro de cirurgia bariátrica value-based do Hospital de Santarém.

Organização de hospitais - Melhoria do circuito do doente cirúrgico - Metodologia lean management no bloco operatório do Centro Hospitalar de Setúbal.

Modelos Centrados no Doente – Telemonitorização de doentes com insuficiência cardíaca crónica do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira

2020

ValueBased Healthcare - Macroprocesso de gestão do doente cirúrgico do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, EPE.

Inovação Hospitalar - Projeto Oncommunities do Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE.

Participação do doente - Call Center CoViDTempo para profissionais e centralidade no utente da ARSLVT - ACES - Almada Seixal - USF Cova da Piedade.