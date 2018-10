O problema da habitação é nacional

David Martins

O primeiro Observatório do Mercado de Habitação realizado para a Century 21 mostra que 42% dos potenciais compradores de casa não encontram o que procuram. "É nesta classe média que está a grande oportunidade do mercado", disse Ricardo Sousa, CEO da Century 21. "A bola está mais do lado dos operadores privados do que do sector público."

Compete aos investidores e promotores imobiliários identificar oportunidades, pensar em soluções de construção e técnicas construtivas mais avançadas e sustentadas que "reduzam os tempos de estaleiro e de obra para minimizar os custos da habitação", resumiu Ricardo Sousa, líder da empresa de mediação imobiliária.

A classe média

A classe média representa uma oportunidade para a compra de habitação em tipologias de T2/T3, mas na cidade de Lisboa há mercado para tipologias mais pequenas. "Hoje já se fala, tal como em Paris ou em Barcelona, nos microapartamentos, em que, como os valores por metro quadrado são elevados, reduzem-se as áreas. O estudo diz que as pessoas estão dispostas a abdicar de área para ter a centralidade", concluiu Ricardo Sousa.

Adianta ainda que a escassez de oferta no mercado habitacional "não é um problema de Lisboa ou do Porto e das suas áreas metropolitanas, mas estende-se a outras regiões de Portugal, como o Fundão, que tem um grande desafio habitacional porque está a investir na indústria, quer atrair mais talento, mas não há habitação".

Pedro Vicente, CEO da Level Constellation, concorda que "existe um problema grave de habitação em Portugal". Por isso, defende políticas públicas de habitação. A promoção pública é um excelente instrumento para que o Estado se "afirme onde se tem de afirmar e onde temos de acudir a quem quer casa e não tem nem consegue pagar".

Ricardo Sousa entende que "é fundamental que essas políticas públicas para a habitação sejam estruturais e de longo prazo, não podemos continuar a fazer políticas de curto prazo. Não podem ser os privados a ter essa função pública e a subsidiar essa área", recomendou.

"Do lado da banca 38% dos portugueses queriam comprar a 100%, o que não é possível, e, portanto, têm de ir para o mercado de arrendamento", analisa Ricardo Sousa, CEO da Century 21.

Operadores de rendas

Entende que tem de se criar condições para que grandes operadores possam entrar no mercado de arrendamento constituindo grandes carteiras com "as soluções de arrendamento ajustadas ao que é o poder de compra das pessoas que necessitam e precisam de arrendar".

"O nosso mercado de arrendamento é caracterizado por uma multiplicidade de pequenos proprietários, um mercado claramente paralelo, que trabalha de uma forma pouco transparente", diz Ricardo Sousa. A solução é trazer estes operadores para o mercado para criar maior profissionalismo e uma maior transparência.