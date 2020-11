O professor doutor da optometria

Prémio Inovação /investigação

Vencedor - José Manuel González-Méijome (Universidade do Minho)





"Naturalmente, fiquei muito satisfeito com o prémio. O trabalho de investigação é quase sempre invisível e aquilo que se vê é a ponta e há um icebergue imenso de trabalho prévio, construído camada a camada, muito lentamente para que seja sólido", referiu professor catedrático da área de Optometria e Ciências da Visão (OCV) do Departamento de Física da Escola de Ciências da Universidade do Minho e onde coordena o Laboratório de Investigação em Optometria Clínica e Experimental, departamento de Física, o doutoramento em Optometria e Ciências da Visão



"O que mais satisfação me dá, é poder demonstrar àqueles que confiaram em nós para fazer crescer esse icebergue que fizeram a aposta certa. Do ponto de vista pessoal, sou fiel defensor de algo que o ator brasileiro Marcos Caruso dizia numa entrevista: "Peço que os prémios me tragam menos vaidade e mais responsabilidade", concluiu.



Natural de Lalín na Galiza, José Manuel González-Meijome graduou-se em Ótica e Optometria pela Universidad de Santiago de Compostela em 1997, doutorou-se em Ciências pela Universidade do Minho em 2007, e tornou-se professor associado da Universidade do Minho em 2012 e onde foi vice-presidente da Escola de Ciências, entre 2013 a 2016.



O papel do Universidade do Minho



José Manuel González-Meijome considera que nos últimos vinte anos a investigação na área de Optometria e Ciências da Visão que se faz em Portugal tem tido "uma evolução notável, com uma crescente capacidade de captação de projetos competitivos, participação em redes internacionais de investigação, produção e licenciamento de patentes e naturalmente na publicação de artigos em revistas indexadas nas bases de dados internacionais mais reconhecidas".



Fundador e coordenador do Laboratório de Investigação em Optometria Clínica e Experimental (CEORLab) da Universidade do Minho, realizou mais de 450 comunicações e é autor ou coautor de 178 artigos, 20 capítulos de livro e três livros. No campo da investigação é é coordenador de um projeto europeu intitulado "Opto-Biomechanical Eye Research Network", denominada Rede OBERON e financiada pela União Europeia com 3,9 milhões de euros. É um dos maiores financiamentos alguma vez atribuídos a um consórcio em que a Optometria está tão presente e que até coordena o projeto.



Refere que, para além da investigação básica e da investigação médica, "a investigação em Optometria e Ciências da Visão, seja realizada de forma autónoma ou em equipas multidisciplinares com as outras especialidades, tem aumentado significativamente nestes últimos 20 anos, em grande medida movida pela criação de programas de Ensino Universitário pós-graduado ao nível de mestrado e doutoramento, de que a Universidade do Minho é seguramente o exemplo mais destacado em Portugal".