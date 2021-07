O sucesso do projeto Pop-Up

"O município de Melgaço tem adquirido diversa experiência de trabalho em rede e em parcerias diversas, orientadas para as mais variadas temáticas. Seja no âmbito regional, como até internacional, temos sabido procurar parceiros adequados à abordagem conjunta das problemáticas, nomeadamente dos novos paradigmas urbanos associados à sustentabilidade dos recursos, transição digital e revitalização urbana", afirma José António Lopes, arquiteto da Ad Quadratum Arquitectos, que é o autor do plano de Estratégia de Desenvolvimento para o Concelho de Melgaço 2030.



Esta abertura permitiu que surgisse a oportunidade URBACT, materializada na adesão à rede de partilha de boas práticas Re-Grow City, orientada para a revitalização de centros urbanos sofrendo de declínio prolongado e de perda de população e dinâmica socioeconómica.



Tudo começou com o projeto Pop-Up em que Melgaço concorreu com várias cidades para poder participar no projeto que era liderado pela cidade alemã de Altena, constituída como parceiro líder da rede de transferência de boas práticas Urbact/Re-growCity.



Vencedor em Paris



Melgaço venceu um processo de avaliação de potencial e caracterização da viabilidade das ações a implementar e dois anos depois, o programa Melgaço Tem Pop-Up viu reconhecido pelo comissariado central europeu do programa, sediado em Paris, o seu desempenho de excelência "ultrapassando em número e qualidade todos os referenciais desta rede oito de cidades distribuídas por todo o continente europeu, revela José António Lopes.



Em cerca de 13 espaços físicos, lojas vazias ou há muito devolutas, afetos sem qualquer custo para o projeto, "graças ao capital de confiança granjeado junto dos seus proprietários", como sublinha José António Lopes. Já foram testados 15 projetos de negócio e empreendedorismo, seis dos quais já se tornaram permanentes.



Para Manoel Baptista, presidente da Câmara Municipal de Melgaço, "foi uma aposta ganha. O trabalho conjunto aqui desenvolvido apresenta resultados incontornáveis no relançamento da vida urbana, seja na dinamização do tecido comercial/económico, novo e já instalado, mas também na reanimação do espaço público, em cuja requalificação a autarquia tem empreendido grandes investimentos, assim oferecendo um ambiente urbano mais diverso e rico para residentes e visitantes".